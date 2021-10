La rétention du café colombien fait grimper des prix déjà élevés

L'offre mondiale de café a subi un nouveau coup dur, les agriculteurs colombiens ayant refusé de livrer près d'un million de sacs de café cette année.

WisdomTree Coffee (COFF), un produit négocié en bourse qui investit dans des contrats à terme sur le café, a enregistré des gains à deux chiffres cette année (+54%) avec la hausse des prix du café, causé par des sécheresses, des gelées inattendues et des pénuries de transport entravant les exportations de café Arabica du Brésil. Plus récemment, l’offre mondiale de café a subi un nouveau coup dur, les agriculteurs colombiens ayant refusé de livrer près d’un million de sacs de café cette année, correspondant à 10% de la production totale du pays.

Les analystes estiment que le prix sur le marché C pourrait continuer d’augmenter avec cette stratégie colombienne en place et les difficultés de production actuelles au Brésil. Actuellement, le prix du café sur le marché C oscille autour de 2,11 $ la livre (12:41 PM, GMT +2), soit plus du double du prix de l’année dernière à la même époque.

