La résurgence du virus pèse sur les ETF du secteur du tourisme

Le secteur du tourisme a été durement touché en novembre par l’augmentation des cas de covid et le variant sud-africain B.1.1.529 récemment découvert. Les moyennes mobiles à 7 jours des cas mondiaux sont passées de 432 000 le 31 octobre à 555 000 le 25 novembre, propageant la peur du marché et incitant les investisseurs des valeurs du secteur des voyages et des loisirs à se débarrasser de leurs actions.

Dans l’espace européen des ETF, les iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF, Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF, Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF ont perdu plus de -15% chacun en novembre. Dans une moindre mesure, HANetf Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF et HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF ont perdu plus de -6% chacun au cours de la même période. Les négociations sur la bourse aujourd’hui ont pesé plus lourd que n’importe quel autre jour de ce mois.

Les ETF américains du secteur du tourisme devraient également chuter après une journée de congé le jeudi de Thanksgiving. Les ETF à surveiller à l’ouverture de la bourse américaine aujourd’hui sont les suivants : ETMG Travel Tech ETF, SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF, U.S. Global Jets ETF, Harvest Travel & Leisure Index ETF et AdvisorShares Hotel ETF.

