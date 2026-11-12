La restructuration du secteur de l'IA permet aux investisseurs en obligations convertibles d'obtenir de meilleures conditions

La chute automnale des valeurs du secteur de l’IA a réajusté le marché des titres convertibles, souvent utilisés par les entreprises technologiques désireuses de lever des fonds à moindre coût, une évolution qui fait pousser un soupir de soulagement aux investisseurs.

Selon les analystes, la vague d’émissions de titres convertibles observée cette semaine présente des conditions qui équilibrent davantage les priorités des entreprises en quête de financement et celles des investisseurs souhaitant profiter de nouvelles hausses boursières.

L'émission de titres convertibles de Dropbox, d'un montant de 1.1 milliard de dollars , dont le prix a été fixé mardi, comportait une prime de conversion d'environ 25 %, soit environ 10 points de pourcentage de moins que la moyenne du troisième trimestre, qui s'élevait à 35 %, selon les données du cabinet de conseil indépendant Matthews South.

Akamai a émis cette semaine deux obligations convertibles , rapportant chacune 1 % d’intérêt, soit une hausse par rapport au taux moyen de 0.75 % enregistré au troisième trimestre.

"J’espérais un ajustement similaire à celui que nous avons connu ces derniers jours", a déclaré Nicolo Bocchin, responsable mondial des titres à revenu fixe chez Azimut Group, en référence à la forte correction subie par les entreprises du secteur de l’IA la semaine dernière.

APRÈS LE DÉLUGE

Les obligations convertibles ont été particulièrement attractives pour les entreprises technologiques, car elles leur permettent d’emprunter à des taux d’intérêt inférieurs à ceux des emprunts classiques. Elles offrent aux investisseurs la possibilité de convertir leur dette en actions si le cours de l’action dépasse un seuil prédéterminé.

Les conditions de tarification étaient biaisées en faveur des émetteurs lors de la vague d’émissions, en grande partie le fait d’acteurs de l’IA, au cours des neuf premiers mois de 2026, ont indiqué les investisseurs.

Les ventes d’obligations convertibles aux États-Unis ont atteint environ 153.6 milliards de dollars fin octobre, contre 98.6 milliards de dollars à la même période l’année dernière, selon les données de Dealogic.

"Ces dernières années, ces opérations ont été tarifées avec des primes dont je ne me souviens pas dans l’histoire", a déclaré Nicolo Bocchin.

Alphabet GOOGL.O a vendu pour 19 milliards de dollars d’obligations convertibles en juin et Oracle ORCL.N pour 5 milliards de dollars en février, parallèlement à des opérations répétées menées par des "néoclouds" tels que CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O .

"Le marché des obligations convertibles est exposé de manière tout à fait disproportionnée au thème de l’IA", a déclaré Venu Krishna, responsable de la stratégie en matière d’obligations convertibles chez Barclays. Environ 70 % des émissions record de cette année sont liées à l’IA et 45 % concernent l’infrastructure de base de l’IA, a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première année que les conditions s’assouplissent. En 2025, 46 émissions d’obligations convertibles étaient sans intérêt, selon les données de Matthews South, contre 11 en 2024.

UN RETOUR À LA RÉALITÉ

Mais les interrogations quant à la pérennité du boom de l’IA ont ramené les acteurs à la réalité . L’indice FTSE Russell US Convertible Bonds .UCBINDEXW0039 a chuté d’environ 17.5 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin, affichant ainsi une hausse d’un peu moins de 2 % sur l’année.

Les obligations convertibles américaines ont perdu plus de 6 % le mois dernier, leur pire mois d’octobre depuis 2008, selon les données de Barclays.

"Nous sommes arrivés à un point où certaines nouvelles émissions spéculatives étaient évaluées à des niveaux assez agressifs. Et ces deux dernières semaines, le marché a réagi en conséquence", a déclaré Michael Barry, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Wellington Management.

Les acheteurs d’obligations convertibles ont récemment privilégié les émetteurs n’appartenant pas au secteur des centres de données. Xcel Energy XEL.O a vendu pour 2.2 milliards de dollars d’obligations convertibles la semaine dernière et la société de fintech SS&C SSNC.O a levé environ 1 milliard de dollars dans le cadre d’une opération dont le montant a été revu à la hausse.

Ces deux titres se négociaient au-dessus de leur prix d’offre, a indiqué Tracy Maitland, présidente et directrice des investissements chez Advent Capital Management.

Eli Pars, co-directeur des investissements et co-responsable des stratégies obligataires convertibles chez Calamos Investments, a déclaré qu’il était difficile de prédire quand les volumes d’obligations convertibles rebondiraient.

"Mais je ne vois aucune raison pour que cela vienne d’émetteurs autres que ceux qui ont déjà émis. Cela signifie probablement davantage d’émissions dans le secteur du néocloud."