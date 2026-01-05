 Aller au contenu principal
La responsable des affaires publiques de Novo Nordisk aux États-Unis quitte l'entreprise, selon une note de service
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maggie Fick et Dan Levine

La responsable des affaires publiques du fabricant danois de médicaments contre l'obésité Novo Nordisk NOVOb.CO aux États-Unis a quitté l'entreprise, selon une note interne vue par Reuters, à un moment où la firme se bat pour redorer son blason sur son premier marché.

L'entreprise, comme d'autres fabricants de médicaments, est confrontée à la pression du président américain Donald Trump sur les prix des médicaments et tente de regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly LLY.N sur le marché lucratif et concurrentiel de l'amaigrissement.

Le départ de Jennifer Duck, responsable des affaires publiques aux États-Unis, n'avait pas été annoncé auparavant. Il fait suite à une restructuration mondiale majeure sous la direction de Mike Doustdar, qui prévoit la suppression de 9 000 emplois dans les différents services et régions. Selon une source, la note a été envoyée au personnel à la fin de la semaine dernière.

Le remaniement général a ouvert la voie à de nouvelles embauches, comme celle de Greg Miley, vétéran de l'industrie pharmaceutique américaine, , en novembre, en tant que nouveau directeur mondial des affaires générales de Novo.

La note précise que Jennifer Duck, qui était auparavant conseillère principale auprès d'éminents sénateurs démocrates américains, "a pris la décision personnelle de quitter Novo Nordisk et de poursuivre d'autres opportunités en dehors de l'organisation".

La note ajoute que Chris Pernie prendra la direction de l'équipe des affaires publiques américaines à titre intérimaire, avec effet immédiat. Le profil LinkedIn de Pernie indique qu'il est directeur exécutif des affaires gouvernementales chez Novo.

Jennifer Duck a dirigé les affaires publiques de Novo aux États-Unis pendant plus de six ans et a travaillé sur des initiatives très médiatisées, notamment deux affaires impliquant le comité HELP du Sénat américain et deux processus de "prix maximum équitable" dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, selon la note de service.

Novo et Jennifer Duck n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le fabricant de médicaments, qui a perdu du terrain par rapport à Lilly au cours de l'année écoulée et a vu la croissance de ses ventes ralentir, a fait l'objet d'un examen minutieux aux États-Unis en ce qui concerne le prix et l'accès à ses médicaments vedettes contre l'obésité et le diabète. L'entreprise a lancé lundi , une nouvelle forme de Wegovy sous forme de pilule.

Le directeur général Mike Doustdar tente de rétablir la confiance des investisseurs en recentrant l'activité de Novo, après une année difficile au cours de laquelle l'entreprise a émis de nombreux avertissements sur ses bénéfices et a vu la valeur de ses actions diminuer de près de moitié.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

