La résilience suisse sera mise à l'épreuve en 2020, selon Lombard Odier

Par ailleurs ajoute Stéphane Monier, les perspectives de l'immobilier suisse paraissent solides et les marchés commerciaux et résidentiels bien situés devraient générer des rendements locatifs positifs.

(AOF) - L'économie suisse devrait rebondir légèrement l'année prochaine, après avoir ralenti en 2019, estime Stéphane Monier, responsable des investissements de Lombard Odier. Alors que l'activité manufacturière a passé le creux de la vague, une embellie sur le front du commerce international devrait soutenir la paire euro/dollar et affaiblir l'attrait du franc suisse en tant que devise refuge. Pour le professionnel, les actions du SMI ne semblent pas particulièrement chères par rapport à leurs primes historiques et les rendements des dividendes restent attractifs.

