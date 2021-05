La résilience des entreprises familiales françaises pendant la crise sanitaire (PwC)

(AOF) - Dans le contexte de crise sanitaire et économique, 61% des entreprises familiales françaises ont essuyé une importante baisse des ventes en 2020, selon la 10ème édition de son enquête Global Family Business Survey 2021 du cabinet de conseil et d'audit PwC France et Maghreb. Cependant, grâce à certaines spécificités intrinsèquement liées à leur statut (gouvernance agile, proximité humaine, flexibilité et vision à long-terme ...), elles ont manifesté une profonde capacité de résilience et d'adaptation face à la pandémie.

L'étude révèle que seulement 11% d'entre elles ont fait appel à des capitaux externes pour passer le cap de la crise et se financer. Elles ont en effet abordé la situation avec davantage de liquidité que les entreprises non-familiales, et les actionnaires familiaux ont fait des efforts significatifs : 41% ont réduit leurs dividendes (contre 34% au niveau mondial) et un cinquième des cadres dirigeants ont baissé leurs bonus et salaires.

Les entreprises familiales ont également pu s'appuyer sur une gouvernance agile pour réagir de manière rapide et surtout sur des valeurs humaines fortes : 87% des entreprises jugent que leur raison d'être et leurs valeurs se sont révélées fondamentales pour faire face à la crise. Cette attention portée à l'humain et au maintien des effectifs, sans être spécifique à l'Hexagone, représente néanmoins une caractéristique forte des entreprises familiales françaises face à la crise. Ainsi, 80% des entreprises françaises ont fait de la sauvegarde de l'emploi leur priorité contre 71% à l'échelle mondiale.