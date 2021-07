La Réserve fédérale et le variant Delta font dérailler les Bourses mondiales

Les Bourses mondiales vacillaient jeudi, inquiètes quant au risque de voir la Réserve fédérale américaine alléger son soutien à l'économie et à cause de la vive reprise de l'épidémie de Covid-19 dans certains pays.

Vers 16H30 (14H30 GMT), les principales places du Vieux Continent étaient solidement ancrées dans le rouge: Paris lâchait 2,71%, Londres 1,95%, Francfort 2,08% et Milan 2,87%.

De l'autre côté de l'Atlantique, à Wall Street, l'indice vedette Dow Jones cédait 1,07%, l'indice élargi S&P 500 reculait de 1,25% et le Nasdaq, à forte dominante technologique, de 1,37%.

Plus tôt en Asie, les indices avaient reculé également, notamment Hong Kong qui a clôturé sur un plongeon de 2,99%.

"Il y a deux facteurs derrière cette tendance: l'un est le fait que la Réserve fédérale a évoqué le ralentissement des achats d'actifs, l'autre est la peur du variant du coronavirus", explique à l'AFP Peter Cardillo, économiste en chef de Spartan Capital Security.

Sans surprise, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, publié mercredi soir, fait état de discussions concernant un changement de cap de l'institution dans sa politique de soutien monétaire, avec la nécessité de penser à un calendrier pour réduire les achats de bons du Trésor et autres actifs.

Ces achats d'actifs par la banque centrale américaine, de même que des opérations de même type par son homologue européenne la BCE, injectent des liquidités dans l'économie et ont contribué à la hausse des marchés ces derniers mois.

Les membres du Comité monétaire et financier de la Fed ont en effet été surpris par la vitesse et l'ampleur de la poussée de l'inflation liée à la réouverture de l'économie américaine.

Certains membres s'attendent "à ce que les conditions pour commencer à réduire le rythme des achats d'actifs soient réunies un peu plus tôt" que prévu précédemment.

"La plupart des opérateurs boursiers se préparent à un environnement beaucoup moins clair, et potentiellement au début d'un nouveau cycle de marché" avec la fin de l'abondance des liquidités, explique Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

La Banque centrale européenne a, elle, annoncé jeudi un changement de stratégie sur sa cible d'inflation, désormais fixée à 2% "à moyen terme" et tolérant des dépassements temporaires et modérés, une mesure qui lui offre plus de flexibilité dans la gestion de sa politique monétaire.

- Quatrième vague -

L'autre motif d'inquiétude est la résurgence de la pandémie de Covid-19 dans certains pays, qui fait planer des doutes sur la reprise économique malgré le déploiement des campagnes de vaccination.

En France, le gouvernement compte ainsi prendre de nouvelles mesures la semaine prochaine pour éviter "une quatrième vague rapide" liée au variant Delta.

Au Japon, le gouvernement a décidé de réinstaurer à Tokyo un état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux olympiques qui doivent s'ouvrir dans deux semaines et se tiendront finalement à huis clos.

La tendance à la baisse n'épargnait aucun titre de l'indice vedette CAC 40 à Paris par exemple, avec parfois des reculs de forte ampleur comme le géant de l'acier ArcelorMittal (-5,34%), le groupe de grande distribution Carrefour (-4,74%) ou celui de luxe Kering (-4,18%).

Sur le marché obligataire, les taux des emprunts d'Etat continuaient de reculer nettement, témoignant d'un appétit des investisseurs pour des actifs moins risqués.

Le rendement de la dette américaine à 10 ans s'établissait ainsi à 1,25%, au plus bas depuis mi-février, alors qu'il était de 1,475% jeudi dernier.

Lé pétrole était lui à l'équilibre, après avoir connu des soubresauts ces derniers jours, à la suite de l'absence d'accord entre les pays producteurs et leurs alliés.

Les investisseurs attendaient de connaître l'état des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.

Ces réserves ont chuté pour la septième semaine consécutive, reculant plus que prévu, a indiqué l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

