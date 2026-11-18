La République tchèque est en train de finaliser un contrat à long terme avec les États-Unis portant sur la fourniture de 1,4 milliard de mètres cubes de GNL, a déclaré mercredi le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Karel Havlicek, lors de la conférence du Partenariat pour la coopération énergétique transatlantique à Varsovie.
Cet accord, qui devrait s'étendre sur une période de 15 à 20 ans, couvre 20 % de la consommation de gaz naturel liquéfié en République tchèque, a ajouté Havlicek.
Il a déclaré à Reuters que l’objectif était de finaliser l’accord d’ici la fin de l’année, mais que cela pourrait se prolonger jusqu’au premier trimestre 2027. Plusieurs entreprises tchèques et américaines sont impliquées, dont l’exportateur américain Venture Global VG.N , a précisé Havlicek.
Havlicek a déclaré lors de la conférence que cet accord à long terme apporterait une grande résilience à l’Europe centrale et contribuerait à faire baisser les prix de l’énergie, qu’il a qualifiés de problème majeur pour la région.
“De mon point de vue, il est extrêmement important de renforcer les relations transatlantiques et la collaboration entre l'Europe et les États-Unis d’Amérique”, a ajouté le ministre.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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