La République tchèque finalise un contrat de 15 à 20 ans portant sur le GNL avec les États-Unis, selon le ministre

La République tchèque est en train de finaliser un contrat à long terme avec les États-Unis portant sur la fourniture de 1,4 milliard de mètres cubes de GNL, a déclaré mercredi le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Karel Havlicek, lors de la conférence du Partenariat pour la coopération énergétique transatlantique à Varsovie.

Cet accord, qui devrait s'étendre sur une période de 15 à 20 ans, couvre 20 % de la consommation de gaz naturel liquéfié en République tchèque, a ajouté Havlicek.

Il a déclaré à Reuters que l’objectif était de finaliser l’accord d’ici la fin de l’année, mais que cela pourrait se prolonger jusqu’au premier trimestre 2027. Plusieurs entreprises tchèques et américaines sont impliquées, dont l’exportateur américain Venture Global VG.N , a précisé Havlicek.

Havlicek a déclaré lors de la conférence que cet accord à long terme apporterait une grande résilience à l’Europe centrale et contribuerait à faire baisser les prix de l’énergie, qu’il a qualifiés de problème majeur pour la région.

“De mon point de vue, il est extrêmement important de renforcer les relations transatlantiques et la collaboration entre l'Europe et les États-Unis d’Amérique”, a ajouté le ministre.