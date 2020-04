Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La reprise sera lente dans l'aérien, prévient l'Iata Reuters • 21/04/2020 à 16:18









PARIS, 21 avril (Reuters) - Le trafic des vols intérieurs a diminué de 70% en raison de la crise du coronavirus et la reprise qui s'amorcera au cours des prochains mois sera sans doute lente, a prévenu mardi l'Association internationale du transport aérien (Iata). Si l'activité des court-courriers devrait redémarrer plus tôt que celles des long-courriers, il est probable que le contexte de morosité affecte l'engouement des voyageurs, a noté Brian Pearce, chef-économiste de l'Iata, lors d'une téléconférence. "L'environnement économique auquel nous nous attendons pour les six prochains mois n'est vraiment pas de nature à encourager les consommateurs à reprendre l'avion, essentiellement pour des raisons financières", a-t-il dit. "C'est la raison pour laquelle nous nous attendons à une reprise relativement modeste au troisième trimestre." (Laurence Frost et Conor Humphries; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

