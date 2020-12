La reprise est en bonne voie en Chine estime Generali Investments

Le ralentissement du soutien gouvernemental et donc de l'impulsion du crédit entraînera un certain ralentissement de la croissance au cours de l'année. Toutefois, il y aura également une forte incidence d'effets de base. Au total, Generali Investments prévoit une croissance de 7,8 % en 2021.

(AOF) - Les dernières données macroéconomiques de la Chine suggèrent que la reprise est en bonne voie, observe l'équipe de Vincent Chaigneau, directeur de la recherche de Generali Investments. En conséquence, elle s'attend à un soutien moindre des politiques budgétaires et monétaires l'année prochaine. Le resserrement budgétaire attendu et d'autres mesures de désendettement se traduiront probablement par un affaiblissement marqué de la croissance du "Total Social Financing" (TSF).

