La reprise économique lancée en Espagne, selon la ministre de l'Economie

MADRID, 17 juin (Reuters) - L'économie espagnole est entrée dans une phase de reprise après le choc lié à l'impact de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, a estimé mercredi la ministre de l'Economie Nadia Calvino, en citant notamment l'amélioration de la situation du marché du travail. "La phase de reprise a commencé", a-t-elle déclaré devant le Parlement, en précisant que ce constat était étayé par l'évolution favorable de différents indicateurs statistiques, en particulier les données les plus récentes sur les créations d'emplois. Près d'un million de personnes qui avaient perdu leur emploi au plus fort de la crise ont repris le travail et 300.000 nouveaux travailleurs ont été enregistrés auprès de la sécurité sociale, a souligné la ministre. (Inti Landauro, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

