La reprise économique continue de nourrir l'optimisme des marchés en Asie

Les Bourses asiatiques ont de nouveau fini dans le vert vendredi, toujours encouragées par les signes de reprise de l'économie mondiale et préférant mettre de côté les indicateurs révélant l'ampleur du désastre économique provoqué par le coronavirus.

Après avoir démarré en baisse, l'indice Nikkei de Tokyo a finalement progressé de 0,74% à 22.863,73 points et l'indice élargi Topix de 0,54% à 1.612,48 points.

Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Nikkei s'est apprécié de 4,5%, retrouvant ses niveaux de fin février.

Le marché tokyoïte a d'abord digéré vendredi l'effondrement historique (-11,1% sur un an) de la consommation des ménages nippons en avril, mois durant lequel le pays était sous état d'urgence face au Covid-19, avec de nombreux magasins fermés.

Les investisseurs ont aussi opté initialement pour la prudence après une séance mitigée à Wall Street la veille, et dans l'attente des chiffres officiels de l'emploi américain en mai.

Mais au final "la tendance acheteuse a été fermement soutenue par les espoirs sur les effets des mesures budgétaires et monétaires dans les principales économies", a déclaré à l'AFP Shinichi Yamamoto, courtier pour Okasan Securities.

"La confiance (des investisseurs, NDLR) est suffisamment forte pour digérer des indicateurs négatifs", a-t-il ajouté.

Après un début de séance dans le rouge également face à des prises de bénéfices, l'indice Hang Seng de Hong Kong a inversé la vapeur pour clôturer en hausse de 1,66% à 24.770,41 points, revenant à ses plus hauts niveaux depuis mi-mars.

Les gains ont été moins significatifs en Chine continentale: l'indice composite de Shanghai a pris 0,4% à 2.930,80 points et celui de Shenzhen 0,22% à 1.856,61 points.

Du côté des valeurs

ANA ET JAL DÉCOLLENT: les deux principales compagnies aériennes japonaises ANA Holdings (+7,06% à 2.784 yens) et Japan Airlines (+9,74% à 2.377 yens) ont profité du bond la veille de leurs concurrentes américaines, alors que le trafic aérien mondial amorce sa reprise grâce aux déconfinements et à la levée progressive des restrictions de déplacements internationaux.

TOSHIBA CONFIANT: le titre du conglomérat industriel Toshiba a pris 3,39% à 3.205 yens. Le groupe a publié vendredi une perte nette pour 2019/20 mais s'est montré optimiste pour son nouvel exercice en cours, comptant renouer avec les bénéfices malgré le Covid-19, en misant notamment sur des gains d'efficacité liés à ses réformes structurelles.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise était en petit recul face au dollar vendredi vers 09H00 GMT, à raison d'un dollar pour 109,25 yens contre 109,15 yens jeudi à 21H00 GMT.

Le yen était quasi stable face à l'euro, qui s'échangeait pour 123,78 yens contre 123,75 yens jeudi.

L'euro, qui avait vivement grimpé la veille après les nouveaux rachats obligataires géants annoncés par la Banque centrale européenne (BCE), redescendait à 1,1331 dollar, contre 1,1338 jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole se ressaisissait après avoir d'abord reculé en matinée en Asie, dans l'expectative de l'issue de négociations sur de nouvelles coupes de production des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep+).

Les spéculations sur ce prochain sommet avaient déjà fait la pluie et le beau temps sur les cours de l'or noir ces derniers jours.

Peu avant 09H00 GMT le baril de brut américain WTI gagnait 1,55% à 37,99 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,28% à 40,90 dollars.

