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La reprise du secteur des puces électroniques mise à l'épreuve face à la chute de Nvidia
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:50

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LE REBOND DU SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS EST MIS À L'ÉPREUVE PAR LA CHUTE DE NVIDIA

Les contrats à terme NQc1 liés au Nasdaq 100 .NDX entraînent Wall Street à la baisse ce jeudi, Nvidia NVDA.O s'effondrant de plus de 8 % en pré-ouverture, alors que des informations selon lesquelles son conseil d'administration envisagerait l'avenir du directeur général Jensen Huang ébranlent les titres liés à l'IA dans l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. L'ETF PHLX Semiconductor SOXQ.O recule de plus de 2,5 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs sont sous pression depuis que l’indice PHLX Semiconductor .SOX a atteint son plus haut le 22 juin. L’indice a chuté de 38,4 % pour atteindre son plus bas niveau le 5 novembre, frôlant la zone de retracement de Fibonacci maximale de son rebond de mars à juin, comprise entre 8 870 et 8 704, après avoir effleuré les 8 997 en cours de séance.

Le SOX a rebondi au cours des quatre dernières séances, grimpant jusqu’à 10 787 avant de clôturer mercredi à 10 564. Cependant, le rebond semble désormais marquer le pas juste en dessous d’un important groupe de résistances. La moyenne mobile à 200 jours a clôturé mercredi à 10 867, un niveau presque identique au niveau de retracement de 50 % de la hausse de mars à juin, situé à 10 869.

SOXIndex1122026

SOXIndex1122026

À la baisse, les haussiers surveilleront le retracement de 61,8 % situé près de 9 976. Une cassure sous ce niveau augmenterait le risque d’un nouveau test du plus bas du 5 novembre et de la zone de retracement maximale. En dessous de ce niveau, les supports se font rares jusqu’au plus haut de fin février, à 8 498. L’important écart du 8 avril, qui ne serait comblé qu’à 8 006, pourrait également agir comme un aimant à la baisse. Un recul vers le plus bas du 30 mars, à 7 084, représenterait une baisse d’environ 52 % par rapport au plus haut historique de clôture du SOX.

Un rebond au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours améliorerait le tableau technique, mais l’indice devrait encore surmonter plusieurs niveaux de résistance avant de pouvoir envisager sérieusement de nouveaux plus-hauts.

Par ailleurs, la force relative de Nvidia par rapport au SOX a atteint son sommet début août 2025 et affichait une tendance à la baisse bien avant que l’indice des semi-conducteurs n’atteigne son plus haut le 22 juin, ce qui suggère que le leadership des puces avait déjà commencé à s’étendre. Si les difficultés de Nvidia pèsent sur le secteur, la tendance de la force relative indique que la faiblesse du titre ne condamne pas nécessairement les perspectives de reprise de l’ensemble du groupe.

Ce point de vue est en partie corroboré par l’évolution des cours avant l’ouverture de jeudi : AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O affichent respectivement une hausse d’environ 1,7 % et 0,7 %, alors même que Nvidia recule de plus de 8 %.

(Terence Gabriel)

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