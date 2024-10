La reprise des bénéfices de Samsung s'affaiblit au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Hyunjoo Jin

Samsung Electronics 005930.KS devrait multiplier par plus de quatre son bénéfice trimestriel mardi, grâce à l'amélioration de la demande de puces, mais le rythme de son redressement s'affaiblit, car il tarde à profiter du boom de l'intelligence artificielle.

Le bénéfice d'exploitation de Samsung, premier fabricant mondial de puces mémoire, de smartphones et de téléviseurs, s'est probablement élevé à 10,33 billions de wons (7,67 milliards de dollars) au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, selon une moyenne de 29 analystes de LSEG SmartEstimate, pondérée en fonction de ceux qui sont les plus régulièrement précis.

Il s'agit d'un bond par rapport aux 2,43 billions de wons enregistrés un an plus tôt, mais peu de changement par rapport aux 10,44 billions de wons enregistrés au cours du trimestre précédent.

Le marché mondial des semi-conducteurs s'est redressé après un ralentissement l'année dernière, sous l'impulsion des puces utilisées dans les serveurs d'intelligence artificielle, mais la reprise de la demande pour les puces conventionnelles utilisées dans les smartphones et les ordinateurs personnels ralentit, selon les analystes.

La société sud-coréenne s'est efforcée de rattraper ses petits concurrents SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O dans la course à la fourniture de puces d'IA haut de gamme à Nvidia NVDA.O , tout en étant confrontée à la concurrence croissante des rivaux chinois pour les puces de base.

La division des puces de Samsung, qui est son gagne-pain, devrait enregistrer un bénéfice d'exploitation de 5 500 milliards de wons par rapport à l'année précédente, mais celui-ci sera en baisse de 15% par rapport au trimestre précédent, ce qui est également dû au fait que Samsung a mis de côté des provisions pour les primes, selon les estimations de 10 analystes compilées par Reuters.

La réponse tardive de Samsung au marché des puces d'IA à marge plus élevée et son exposition plus importante à la Chine et aux puces mobiles traditionnelles que ses pairs l'ont rendu plus vulnérable aux risques géopolitiques et à la demande terne, disent les analystes.

"Samsung est plus susceptible de perdre son titre de premier fournisseur de DRAM en cas de ralentissement du marché des DRAM de base", a déclaré Daniel Kim, analyste chez Macquarie Equity Research, dans une note récente, faisant référence aux puces DRAM (DRAM) qui sont largement utilisées dans les ordinateurs et les téléphones intelligents.

"En d'autres termes, la surabondance de l'offre de DRAM conventionnelle risque de nuire beaucoup plus à Samsung qu'à SK Hynix

Ces prévisions à la baisse interviennent alors que Micron a annoncé le mois dernier des résultats pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street et a fait état de son chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé depuis plus de dix ans, grâce à l'explosion de la demande pour ses puces mémoire utilisées dans l'industrie de l'intelligence artificielle.

Les analystes estiment que les activités de Samsung dans le domaine des puces non-mémoires - conception de puces et fabrication en sous-traitance - ont également continué à enregistrer des pertes au troisième trimestre, car elles peinent à rivaliser avec le leader dominant TSMC 2330.TW , qui compte Apple AAPL.O et Nvidia parmi ses clients.

Samsung supprime jusqu'à 30 % de son personnel à l'étranger dans certaines divisions, a rapporté Reuters en septembre, soulignant les défis auxquels l'entreprise est confrontée.

Les ventes de téléphones pliables haut de gamme risquent également de décevoir, ce qui pèsera sur les bénéfices de l'entreprise qui est confrontée à la concurrence croissante de rivaux chinois comme Huawei, ont déclaré les analystes. Ses activités de téléphonie mobile et de réseaux ont enregistré un bénéfice d'exploitation de 2 600 milliards de wons au troisième trimestre, en baisse d'un cinquième par rapport à l'année précédente, selon les estimations de 10 analystes compilées par Reuters.

Les actions de Samsung Electronics ont chuté de 23 % depuis le début de l'année, derrière la hausse de 23 % de SK Hynix.

La société sud-coréenne annoncera ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre mardi, avant de présenter ses chiffres complets plus tard dans le mois.

(1 $ = 1 336,3900 wons)