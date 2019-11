La reprise des actifs risqués semble fragile, selon Joachim Fels de Pimco

Joachim Fels met également en garde les investisseurs contre une position " short duration " en raison du niveau actuellement plus élevé des rendements.

Toutefois, compte tenu de ses préoccupations au sujet des perspectives cycliques à court terme, de la possibilité que la politique de la Fed demeure restrictive malgré les 75 points de base de baisse de taux réalisés et du risque séculaire que les États-Unis et la Chine tombent dans le piège de Thucydide, l'expert estime que la reprise des actifs risqués semble fragile.

(AOF) - L'abondance de liquidités et la réduction des risques politiques à court terme ont propulsé les marchés des actifs risqués à la hausse et entraîné une remontée des taux mondiaux, constate Joachim Fels Global Economic Advisor de Pimco.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.