La reprise de la production pétrolière de Tengiz, au Kazakhstan, est ralentie par l'interruption du chargement du CPC, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vaste champ pétrolifère de Tengiz, au Kazakhstan, reprend sa production plus lentement que prévu en raison d'une perturbation du chargement au terminal maritime du Caspian Pipeline Consortium (CPC) près de Novorossiysk, en Russie, causée par le mauvais temps et des alertes aux drones, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters.

Le Kazakhstan a été confronté à une tempête parfaite de perturbations dans son secteur pétrolier en raison des attaques de drones ukrainiens sur le CPC, qui pompe 80 % de ses exportations, et d'une panne d'électricité qui a interrompu la production à Tengiz, qui représente 40 % de la production du Kazakhstan.

Après les incendies de transformateurs à Tengiz, le Kazakhstan a rétabli la production du champ pétrolifère supergéant le plus profond du monde, mais se heurte à des contraintes sur le CPC, qui pompe le pétrole vers la mer Noire.

Deux sources qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de la situation ont déclaré que la production de pétrole à Tengiz avait augmenté à 790 000 barils par jour (bpd) le 24 février, contre 660 000 bpd la veille.

Mais ce chiffre était encore inférieur au niveau précédemment prévu de 950 000 bpd, ont déclaré les sources. Selon les calculs de Reuters, le niveau de production actuel de Tengiz est inférieur de 17 % aux prévisions.

Le service de presse de TCO n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters. Le service de presse de CPC s'est refusé à tout commentaire.

Le gisement de Tengiz, situé dans l'ouest du Kazakhstan, le long de la mer Caspienne, ainsi que le gisement de Korolev, sont estimés à environ 11,5 milliards de barils de brut récupérables.

TENGIZ

L'opérateur de Tengiz, Tengizchevroil (TCO), dirigé par l'entreprise américaine Chevron, a déclaré la semaine dernière que la production du champ était en train d'augmenter par étapes.

L'une des sources a indiqué que Tengiz était techniquement prêt à respecter ce calendrier, mais que l'entrée du pétrole dans le système CPC était limitée en raison de retards dans le chargement des pétroliers au terminal du consortium sur la mer Noire, à Yuzhnaya Ozereyevka, près de Novorossiysk.

"Le calendrier des expéditions à Yuzhnaya Ozereyevka a été retardé d'environ cinq jours", a déclaré la source. "Il n'y avait pas assez de réservoirs de stockage pour compenser le retard, ce qui a limité les entrées de pétrole."

La semaine dernière, le terminal CPC a été fermé pendant au moins trois jours, selon une source de l'exportateur du grade. Il a ajouté que les chargements ont été régulièrement interrompus ces derniers temps en raison des conditions météorologiques ou des alertes au danger des drones.

Selon une autre source de l'industrie, le temps orageux a entravé à la fois l'amarrage et le chargement des pétroliers au terminal CPC, ainsi que les inspections sous-marines des navires, qui sont devenues obligatoires dans les ports russes en 2025 en tant que mesure de sécurité.

Les rabais pour le mélange CPC de février se sont creusés aux niveaux les plus importants par rapport au Brent daté depuis fin 2022, les acheteurs se détournant du marché, frustrés par l'instabilité des exportations, a rapporté Reuters .

Le CPC a limité le transbordement de pétrole en décembre après qu'un drone ukrainien a endommagé l'un de ses postes d'amarrage, et n'a rétabli sa pleine capacité que fin janvier. La production à Tengiz a été interrompue le 18 janvier à la suite d'une panne d'électricité et a commencé à revenir progressivement à la normale le 31 janvier.

TCO exporte la majeure partie de son brut via le système CPC, tandis que certains volumes sont redirigés vers d'autres itinéraires, notamment l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et vers l'Allemagne via l'oléoduc Droujba.