La reprise de l'économie chinoise plait aux marchés occidentaux

Les marchés occidentaux étaient encouragés mardi par le rebond de l'activité post-Covid en Chine mais restaient toutefois dans l'attente d'une nouvelle série de résultats d'entreprises américaines.

La Chine a annoncé une croissance au premier trimestre de 4,5% sur un an, portée notamment par des ventes au détail en augmentation de 10,6% sur un an en mars, mais les investissements dans l'immobilier et la production industrielle ont déçu.

Face à ces données mitigées, les Bourses chinoises ont échoué à continuer à avancer, après leur net bond de la veille.

Très orientés sur la croissance mondiale dont la Chine est le pilier, les indices européens montaient de 0,54% à Paris, de 0,50% à Francfort, de 0,23% à Londres et de 0,75% à Milan vers 12H15 GMT.

Wall Street s'apprêtait à ouvrir sur cette même tendance positive.

Ce rebond de l'économie chinoise "est, a priori, bienvenu dans un contexte de montée généralisée des inquiétudes sur les perspectives mondiales", commente Thomas Bauer, économiste au cabinet RichesFlores, pour qui "rien ne dit cependant que le mouvement ira bien loin ni qu'il aura la capacité de tirer le reste du monde dans son sillage".

Le dynamisme de la consommation des ménages s'était reflété la semaine dernière dans les résultats trimestriels des fleurons du luxe français LVMH (+0,93%) et Hermès (+1,20%) qui continuaient d'en profiter mardi, tout comme Kering (+1,46%), Burberry (+1,55%) ou Swatch (+1,46%) vers 09H45 GMT.

"Il convient de rester prudent avec notamment la montée en puissance de la saison des résultats", dans un environnement de risque de ralentissement économique, estime toutefois Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion.

Les publications de Goldman Sachs, Bank of America ou encore Lockheed Martin avant l'ouverture de Wall Street, mais aussi United Airlines et Netflix après la clôture animeront la séance.

Les premiers résultats trimestriels de géants bancaires (JP Morgan, Citi et Wells Fargo), publiés vendredi, ont attesté que le secteur financier se portait toujours bien en dépit des turbulences qui l'ont ébranlé en mars.

"La croissance dépend du crédit et avec des banques peut-être sous pression le crédit pourrait s'assécher", souligne Bruno Cavalier chef économiste d'Oddo BHF.

Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale américaine (Fed) reste ferme, des membres de la banque centrale ayant même évoqué une nouvelle hausse de taux pour contrer l'inflation, maintenant que la crise bancaire semble passée.

Easyjet optimiste pour 2023

La compagnie britannique Easyje annonce prévoir une perte avant impôts "nettement réduite" sur un an pour son premier semestre décalé et se montre optimiste pour l'ensemble de son exercice, grâce à une vigoureuse reprise de la demande. L'action prenait 1,80% à 520,20 pence à Londres vers 10H00 GMT. Le titre a bien remonté ces derniers mois mais reste très en baisse comparé à ses niveaux d'avant la pandémie.

Entain boute-en-train

Le groupe britannique de jeux d'argent et paris sportifs en ligne Entain était en hausse également (+4,67% à 1.366 pence), après avoir publié de bons résultats trimestriels.

Avis de tempête chez Ericsson

Le géant suédois de l'équipement télécom Ericsson a annoncé avoir renforcé son plan d'économies destiné à restaurer sa rentabilité, prévoyant un "environnement agité" cette année après un premier trimestre marqué par une chute attendue de ses bénéfices. L'action reculait de 6,80% à Stockholm.

Du côté des devises et du pétrole

Les cours du pétrole poursuivaient leur léger déclin mardi, les investisseurs se focalisant sur un possible resserrement des taux aux Etats-Unis qui pourrait peser sur la demande d'or noir.

Vers 10H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin glissait de 0,31% à 84,50 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, abandonnait 0,33% à 80,56 dollars.

Le dollar souffrait mardi de son statut de valeur refuge après des données positives venues de Chine, où la croissance a accéléré au premier trimestre avec la fin des mesures zéro Covid.

Vers 10H05 GMT, le billet vert cédait 0,42% à 1,0972 dollar pour un euro après deux séances de hausse.

La livre montait par rapport au dollar (+0,43% à 1,2430 dollar pour une livre).

bur-pan/ha/eb