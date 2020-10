Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La réouverture des échanges à la Bourse de Tokyo prévue vendredi Reuters • 01/10/2020 à 11:29









(.) TOKYO, 1er octobre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a annoncé la réouverture vendredi des échanges, interrompus jeudi pendant toute la séance en raison de la plus grave défaillance technique de son histoire. Cette panne - qui a empêché les investisseurs de prendre des positions sur les marchés après le premier débat des élections présidentielles aux Etats-Unis - entame la crédibilité de la bourse nippone au moment où le nouveau Premier ministre Yoshihide Suga a fait de la numérisation de l'économie l'une de ses priorités. "Il était attendu que les cours rebondissent assez fortement aujourd'hui après le débat présidentiel, donc ce problème du système est une douche froide", a déclaré Norihiro Fujito, stratégiste en chef chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Koichiro Miyahara, président du Tokyo Stock Exchange, s'est excusé jeudi lors d'une conférence de presse et a déclaré se sentir "responsable", justifiant cette suspension par la confusion qu'un redémarrage prématuré aurait pu causer sur le marché. C'est la première fois que l'ensemble des transactions sont suspendues pour une journée entière à la Bourse de Tokyo à cause d'une faille du système. (Stanley White et Eimi Yamamitsu; version française Jean Terzian et Olivier Cherfan)

