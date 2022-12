La réouverture de la Chine bien accueillie par les marchés boursiers

Les Bourses mondiales se réjouissaient mardi de la réouverture de la Chine, une bonne nouvelle dans une actualité économique clairsemée en cette dernière semaine de l'année.

Les Bourses européennes évoluaient dans le vert: en hausse de 0,73% à Paris, de 0,31% à Francfort vers 14H45 GMT. La Bourse de Londres restait fermée.

Après le long week-end de Noël, Wall Street a repris en ordre dispersé: le Dow Jones avançait de 0,15%, le Nasdaq perdait 0,42% quelques minutes après l'ouverture.

La Chine mettra fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, dernier vestige de sa stricte politique sanitaire du "zéro Covid" qui isolait le pays depuis près de trois ans.

Depuis plusieurs semaines, les autorités montraient des signes allant en ce sens, mais la flambée des contaminations faisait douter les investisseurs sur la pérennité du mouvement de réouverture.

La Commission de la Santé, qui fait office de ministère, a indiqué lundi qu'elle ne considérait plus le Covid-19 comme une "pneumonie" mais comme une maladie "contagieuse" moins dangereuse, ce qui ne justifie plus les quarantaines.

La nouvelle a entraîné un bond des recherches en ligne pour des vols vers l'étranger, ont rapporté les médias d'État.

Ces annonces "font naître l'espoir d'un assouplissement supplémentaire", commente Andreas Lipkow, expert indépendant. Cependant, le "très faible" volume de transactions le pousse à relativiser les gains du jour, qui doivent "être traités avec prudence".

Selon lui, "les deux premiers trimestres de l'année à venir devraient être à nouveau caractérisés par l'incertitude et la forte volatilité des marchés boursiers".

Sur le marché obligataire, les taux européens continuaient leur flambée en cours depuis un mois. Le rendement à 10 ans français (3,04%) et le 10 ans allemand (2,50%) étaient en nette hausse et proches de leur plus haut niveau en séance de l'année. Celui des États-Unis, montait plus légèrement mardi à 3,80%, loin de ses plus hauts annuels.

Luxe et tourisme recherchés

Les valeurs liées au secteur du tourisme et du luxe profitaient de la réouverture de la Chine.

Dans le sillage des compagnies aériennes japonaises ANA Holdings (+1,45%) et Japan Airlines (+2,2%), Air-France-KLM (+2,29%) et Lufthansa (+1,26%) grimpaient vers 14H35 GMT.

Les valeurs du luxe, dont le numéro un mondial du secteur LVMH (+2,34%), Kering (+1,70%), Hermès (+2,15%), Richemont (+3,13%) ou encore Moncler (+3,30%) étaient recherchées.

Du côté des devises et du pétrole

Le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en février 2023 prenait 0,68% à 84,49 dollars et celui WTI américain pour le même mois montait de 0,48% à 79,94 dollars vers 14H40 GMT.

L'euro s'effritait de 0,10% à 1,0627 dollar.

Le bitcoin cédait 0,36% à 16.770 dollars.

bur-fs-pan/mgi/LyS