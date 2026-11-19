La réorientation du Royaume-Uni vis-à-vis de l'UE se heurte à un obstacle concernant les véhicules électriques chinois

Une décennie après le vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l’Union européenne, les règles «Made in Europe» proposées par le bloc remettent en question la vision d’une «Grande-Bretagne mondiale» capable de conclure ses propres accords commerciaux avec des partenaires du monde entier.

C'était là un argument clé en faveur du Brexit: le Royaume-Uni ne serait plus lié par les politiques de l'UE définies à Bruxelles. Mais le durcissement du contexte géopolitique et la montée du protectionnisme européen obligent le gouvernement britannique à choisir entre des liens plus étroits avec ses voisins et les investissements chinois dont il a tant besoin, affirment des conseillers politiques britanniques actuels et anciens.

Le dispositif de l’UE exigerait des entreprises qu’elles intègrent un certain pourcentage de composants fabriqués en Europe pour pouvoir bénéficier de subventions de l’UE ou vendre leurs produits aux gouvernements et agences de l’Union.

L’objectif principal est d’aider les fabricants de secteurs tels que les véhicules électriques et les batteries à rivaliser avec les importations chinoises bon marché, mais cela exclurait également les produits fabriqués au Royaume-Uni.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham — qui cherche à resserrer les liens avec l’UE depuis son entrée en fonction en juillet — souhaite que les voitures et les composants fabriqués au Royaume-Uni soient considérés comme «fabriqués en Europe» au sens de ces règles.

«L’UE et le Royaume-Uni sont confrontés à bon nombre de défis communs, c’est pourquoi il est essentiel que nous protégions les flux commerciaux entre nos deux entités», a déclaré à Reuters un porte-parole du gouvernement britannique.

Les négociations en vue du sommet avec les dirigeants de l’UE qui se tiendra vendredi à Bruxelles s’avèrent toutefois difficiles. Des États membres clés de l’UE affirment que, pour participer, le Royaume-Uni doit s’aligner sur le bloc en matière de mesures de protection commerciale et de conditions d’investissement en provenance de pays tiers.

Cela pourrait signifier que le Royaume-Uni devrait imposer des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine — au risque d’une confrontation avec Pékin qu'Andy Burnham préférerait éviter. L’imposition de taxes à l’importation sur les voitures chinoises — comme l’a fait l’UE — pourrait avoir des répercussions plus larges sur le commerce du Royaume-Uni avec la Chine, ainsi que sur le coût de la vie et les objectifs climatiques qui y sont liés.

Le mois dernier, l’ambassade de Chine à Londres a déclaré qu’elle était « fermement opposée à toute pratique discriminatoire » visant les produits chinois et qu’elle avait soulevé la question auprès des autorités britanniques. La Chine suivrait l’évolution de la situation et « réagirait en conséquence », a indiqué l’ambassade sur son site web.

Le gouvernement britannique n’a pas commenté la déclaration de la Chine.

« Le risque pour le Royaume-Uni est de devenir une cible facile pour les Chinois, car il est relativement exposé et ceux-ci savent qu’il ne bénéficie pas de la protection de l’UE », a déclaré Peter Hill, ancien conseiller principal à Downing Street sous le mandat de la Première ministre Theresa May et ancien négociateur commercial à la Commission européenne.

Selon des experts en politique, ce bras de fer autour de l’automobile risque de se reproduire à terme dans d’autres domaines sensibles, tels que la réglementation de l’intelligence artificielle.

LA PART DE MARCHÉ CROISSANTE DE LA CHINE

Les tensions commerciales croissantes entre l’UE et la Chine placent le gouvernement d'Andy Burnham dans une situation particulièrement délicate, selon des entretiens menés auprès de près de 20 conseillers politiques, commerciaux et stratégiques, de dirigeants du secteur automobile et de consommateurs.

Le Royaume-Uni dispose d’un secteur automobile majoritairement détenu par des capitaux étrangers, qui bénéficie d’un afflux d’investissements chinois. L’enjeu concerne une industrie qui, selon les données de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), a contribué à la création d’environ 830 000 emplois et généré 18 milliards de livres sterling (23,66 milliards de dollars) de valeur ajoutée pour l’économie nationale en 2025.

Les investissements dans le secteur automobile au Royaume-Uni ont chuté après le référendum sur le Brexit de 2016, Honda 7267.T ayant fermé une usine britannique en 2021 et Stellantis STLAM.MI en 2025. De grands équipementiers automobiles ont également supprimé des emplois et fermé des usines à travers le continent en raison de l’affaiblissement de la demande de véhicules à moteur thermique et de la concurrence intense avec la Chine.

Mais les constructeurs automobiles chinois sont en pleine expansion, multipliant les concessions et créant des emplois partout au Royaume-Uni.

La semaine dernière, le constructeur chinois de véhicules électriques haut de gamme Xpeng 9868.HK a annoncé qu’il ajouterait cinq nouveaux modèles au cours des 12 prochains mois aux deux qu’il commercialise déjà en Grande-Bretagne, et qu’il étendrait son réseau de concessionnaires à environ 100 points de vente d’ici 2027, soit quatre fois plus qu’actuellement.

Le premier exportateur automobile chinois, Chery 9973.HK , a ouvert un centre de recherche et développement au Royaume-Uni et envisage d’assembler ses véhicules dans le nord de l’Angleterre.

« La Grande-Bretagne a besoin de ces investissements industriels », a déclaré Philip Nothard, directeur des études chez Cox Automotive, une société de services aux concessionnaires.

Les consommateurs britanniques, en particulier ceux issus de ménages aux ressources financières limitées, apprécient les prix plus bas des marques chinoises. La part de marché de la Chine sur les ventes automobiles au Royaume-Uni a atteint 17,8 % au cours de l’année s’achevant fin octobre — soit le double de la part enregistrée sur la même période en 2025, selon les données de la SMMT.

De plus, la Grande-Bretagne a besoin d’une adoption rapide des véhicules électriques pour atteindre son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Mais la rapidité avec laquelle les entreprises chinoises gagnent des parts de marché a ébranlé l’industrie automobile britannique. Les dirigeants d’autres constructeurs automobiles souhaitent que le pays adopte les politiques de protection économique de l’UE.

« Tout ce dont nous parlons devrait être… au service de l’Europe, et non au service de la Chine », a déclaré Jim Baumbick, président de Ford F.N en Europe.

Les 13 000 employés de l’entreprise au Royaume-Uni sont «prêts à rivaliser», a-t-il déclaré à Reuters. «Mais ils veulent rivaliser dans des conditions équitables.»

Les constructeurs britanniques ne peuvent pas se permettre d’être exclus des marchés publics et des programmes de subventions de l’UE, selon les experts et les dirigeants interrogés par Reuters.

Cela constituerait une menace « existentielle », remettant en cause la viabilité des usines britanniques, a déclaré David Bailey, professeur d’économie d’entreprise à l’université de Birmingham. Sur les 717 000 voitures construites en Grande-Bretagne en 2025, près de 57 % ont été exportées vers l’UE, selon les données de la SMMT. 6 % supplémentaires ont été expédiés vers la Chine, une destination clé pour des entreprises telles que Jaguar Land Rover [RIC:RIC:TAMOJL.UL].

LA GRANDE-BRETAGNE CHERCHE UNE SOLUTION

Le secrétaire d’État britannique aux Entreprises, Jonathan Reynolds, a fait de la recherche d’une solution à la menace que représente le label « Made in Europe » une priorité absolue, s’entretenant régulièrement avec ses homologues de l’UE et les dirigeants de l’industrie automobile britannique, selon une source proche du dossier.

Les gouvernements de l’UE et le Parlement européen doivent encore s’accorder sur un texte final pour ce dispositif , notamment sur la manière dont il traitera des alliés tels que le Royaume-Uni. Le ministre italien des Entreprises, Adolfo Urso, a déclaré à Jonathan Reynolds à Londres ce mois-ci que son pays soutenait l’inclusion de la Grande-Bretagne à condition qu’il y ait réciprocité en matière de protections commerciales et de droits de douane, notamment sur l’acier, a indiqué un autre responsable à Reuters. La France et l’Allemagne ont exprimé des points de vue similaires dans un document publié en octobre.

Les efforts visant à s’accorder sur une déclaration commune Royaume-Uni-UE en vue du sommet de vendredi laissent présager que les négociations ne seront pas faciles.

Alors qu’une première ébauche consultée par Reuters suggérait que le Royaume-Uni alignerait ses politiques sur celles de l’UE dans le cadre d’un « partenariat de confiance », une version ultérieure a supprimé cette formulation, indiquant qu’aucun accord n’avait été trouvé sur un statut particulier pour le Royaume-Uni.

L’UE a imposé des droits de douane pouvant atteindre 45 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine et a restreint les importations de véhicules hybrides. Un responsable européen a déclaré que des discussions étaient en cours pour savoir si le Royaume-Uni emboîterait le pas.

Les consommateurs britanniques suivent la situation de près.

Peter Yeo, 57 ans, a acheté une Jaecoo 7 hybride rechargeable en mars et a depuis créé un blog où lui et environ 6 000 propriétaires échangent sur ce modèle. La Jaecoo 7 de Chery a été la voiture la plus vendue au Royaume-Uni en octobre.

« Les caractéristiques techniques de cette voiture sont bien supérieures à celles des modèles concurrents de prix similaire », a déclaré Peter Yeo. « En tant que consommateur, je pense que la concurrence est une bonne chose. »

(1 dollar = 0,7606 livre sterling)