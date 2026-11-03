-La rémunération de Musk dans le cadre d'une fusion entre SpaceX et Tesla : le contrôle des droits de vote, mais pas de gain d'un billion de dollars

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* Selon les experts, une fusion entre SpaceX et Tesla rendrait caduques les grands défis spatiaux

* Un rapprochement entre les entreprises de Musk lui donnerait le contrôle, mais ne se traduirait pas par un gain immédiat d’un billion de dollars

* Selon les experts, le conseil d’administration de SpaceX pourrait probablement modifier le plan de rémunération de Musk après un accord avec Tesla

* Le plan de rémunération de SpaceX accorde d’emblée des droits de vote à Musk; celui de Tesla fonctionne à l’inverse

par Chris Kirkham

Les récentes rémunérations colossales d’Elon Musk chez SpaceX SPCX.O et Tesla

TSLA.O étaient liées à des objectifs vertigineux: créer une colonie humaine d’un million de personnes sur Mars , mettre en circulation un million de robotaxis et vendre un million de robots humanoïdes.

Une fusion entre les entreprises de fusées et de véhicules électriques de Musk, dont la valeur s’élève à un billion de dollars, signifierait qu’il n’aurait peut-être même pas besoin d’atteindre ces objectifs ambitieux pour réaliser son but ultime: le contrôle total de son empire entrepreneurial.

Musk a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats de SpaceX le mois dernier que les conseils d’administration des deux sociétés avaient formé des comités spéciaux pour discuter d’une fusion potentielle . Un accord pourrait lui conférer le contrôle des droits de vote chez Tesla, ce qu’il a déclaré vouloir, sans qu’il ait à atteindre aucun des objectifs fixés dans son plan de rémunération.

En ce qui concerne la rémunération de Musk, une fusion ne lui attribuerait probablement, dans un premier temps, qu’une infime partie des 1 000 milliards de dollars d’actions prévues dans le plan de rémunération de Tesla de l’année dernière, qui avait fait l’objet de nombreuses discussions , selon une analyse du plan réalisée par Reuters et six experts en rémunération des dirigeants. Le conseil d’administration de SpaceX pourrait également restructurer son plan de rémunération après un éventuel accord avec Tesla, ont indiqué les experts.

Un examen des programmes de rémunération de Musk au sein des deux entreprises montre que la structure du plan de SpaceX, qui confère à Musk un droit de vote dès le départ avant même qu’il n’ait acquis les actions, lui offre un raccourci pour prendre le contrôle de Tesla.

Cela fait passer au second plan les objectifs provocateurs et futuristes liés à Mars et aux robots humanoïdes, selon les experts qui ont analysé ces plans pour Reuters.

"Cela n’a aucune importance", a déclaré Charles Elson, directeur fondateur du Weinberg Center for Corporate Governance de l’université du Delaware. "Ce plan sert à détourner l’attention du véritable enjeu, à savoir le contrôle total."

"DES OBJECTIFS AMBITIEUX"

Le plan de rémunération de Tesla d’une valeur de 1 000 milliards de dollars que les actionnaires ont approuvé l’année dernière pour Musk l’obligeait à atteindre une série d’objectifs en matière de capitalisation boursière et de performance opérationnelle afin de percevoir davantage d’actions et d’accumuler davantage de droits de vote.

En amont de l’introduction en bourse de SpaceX cet été, le conseil d’administration de la société a accordé à Musk des attributions d’actions liées à l’augmentation de la capitalisation boursière de l’entreprise, à l’envoi d’un million de personnes sur Mars et à la construction de gigantesques centres de données spatiaux. Selon les accords, à moins que Musk n’atteigne les objectifs concernant Mars et les centres de données, il ne pouvait pas empocher ces actions.

Il est toutefois important de noter que Musk a immédiatement obtenu tous les droits de vote associés à ces actions, mais pas les droits économiques. Cela lui a permis d’atteindre un contrôle de 85 % sur SpaceX sans avoir à atteindre aucun objectif. Musk détenait déjà une participation importante dans SpaceX avant de se voir attribuer ces droits de vote supplémentaires.

Matthew Bloomfield, maître de conférences en comptabilité à la Wharton School de l’université de Pennsylvanie, a déclaré qu’il considérait le plan de SpaceX, élaboré si peu de temps avant l’introduction en bourse, comme "un simple document marketing".

"On y met tout un tas d’objectifs ambitieux et beaucoup de gens se disent: 'Regardez ce pari énorme qu’Elon Musk fait sur lui-même'", a-t-il expliqué. En réalité, ce plan vise principalement à "susciter l’enthousiasme d’un grand nombre de personnes", a-t-il ajouté.

Musk, Tesla et SpaceX n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Chez Tesla, c’est tout le contraire. Un plan de rémunération spectaculaire, qui a octroyé à Musk jusqu’à 1 000 milliards de dollars en actions Tesla l’année dernière, visait à lui donner davantage de contrôle sur l’entreprise, mais uniquement s’il atteignait ses objectifs opérationnels et de capitalisation boursière au fil du temps.

Musk n’a encore atteint aucun des objectifs fixés dans le plan de Tesla. Même s’il venait à atteindre tous ces objectifs, y compris celui de multiplier par près de huit la capitalisation boursière de l’entreprise, il ne disposerait que d’environ 29 % des droits de vote chez Tesla, selon les documents présentés l’année dernière par le conseil d’administration.

Alors que le conseil d’administration de Tesla présentait ce plan aux investisseurs l’année dernière, Musk lui-même a déclaré que l’objectif était d’obtenir davantage de contrôle sur Tesla, soulignant les risques liés à la construction de robots dotés d’intelligence artificielle.

"Ma préoccupation fondamentale concernant le poids de mon droit de vote chez Tesla est la suivante: si je me lance dans la construction de cette immense armée de robots, pourrais-je être évincé à un moment donné dans le futur?", a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers de Tesla en octobre 2025.

UNE FUSION, UN RACCOURCI VERS LE CONTRÔLE DE TESLA

Une fusion offre un moyen bien plus rapide d’obtenir ce contrôle.

Les analystes de Barclays ont estimé, dans une récente note destinée aux investisseurs, qu’au vu de la taille actuelle de chaque entreprise, si SpaceX venait à acquérir Tesla, Musk détiendrait environ 37 % du nouveau conglomérat mais disposerait de 56 % des droits de vote. En effet, bon nombre de ses actions SpaceX appartiennent à une catégorie spéciale qui confère 10 fois plus de droits de vote qu’à un actionnaire ordinaire. Il n’existe pas de catégorie d’actions de ce type chez Tesla.

Les plans de rémunération de Musk chez SpaceX et Tesla prévoient ce qui se passerait en cas de fusion.

Pour Tesla, les termes de l’accord sont clairs. En cas de "changement de contrôle", tel qu’une acquisition par SpaceX, Musk pourrait recevoir des paiements en actions s’il atteint les objectifs de capitalisation boursière, sans qu’il soit nécessaire de remplir un objectif opérationnel supplémentaire, comme la mise en service d’un million de robotaxis.

La capitalisation boursière serait calculée sur la base du cours de l’action immédiatement avant la fusion ou de la valeur que les actionnaires de Tesla recevraient à l’issue de la transaction, le montant le plus élevé étant retenu.

La capitalisation boursière actuelle de Tesla s’élève à environ 1 600 milliards de dollars. Elle devrait atteindre 2 000 milliards de dollars dans le cadre de la fusion pour que Musk puisse bénéficier d’attributions d’actions au titre de ce plan. (Atteindre cet objectif lui permettrait de recevoir 20 milliards de dollars en actions Tesla sur la base d’une valorisation de 2 000 milliards de dollars, bien que la valeur réelle soit inférieure, car le plan ne rémunère Musk que pour la croissance du cours de l’action postérieure à l’annonce de son plan de rémunération, en septembre 2025.)

Musk pourrait recevoir davantage si la capitalisation boursière atteignait 2 500 milliards, 3 000 milliards de dollars ou plus après l’opération, bien que les six experts en rémunération aient estimé qu’une telle prime était peu probable.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SPACEX POURRAIT REVOIR LE PLAN DE MUSK

Le plan de rémunération de SpaceX est moins précis quant à ce qui se passerait en cas de fusion, et les experts en rémunération ont indiqué que le conseil d’administration pourrait ajuster de manière significative le plan de Musk après une transaction.

Le plan de Musk chez SpaceX se divise en deux parties: une série d’objectifs de capitalisation boursière, associés à l’objectif de créer une colonie sur Mars comptant un million d’habitants; et une autre série d’objectifs de capitalisation boursière, accompagnée de l’objectif de construire des centres de données spatiaux capables de "fournir 100 térawatts de puissance de calcul par an". Musk a déclaré sur X plus tôt cette année que 100 térawatts par an représenteraient "200 fois la production électrique actuelle de la Terre" et nécessiteraient la fabrication de satellites sur la Lune qui seraient "lancés dans l’espace lointain".

Musk est déjà en mesure d’exercer les droits de vote liés à toutes les actions qui lui ont été attribuées dans le cadre du plan de SpaceX, mais il ne pourra en tirer aucune valeur tant qu’il n’aura pas atteint ces objectifs.

Ainsi, même s’il multipliait par plus de trois la valeur de SpaceX et envoyait 500 000 personnes sur Mars, il ne percevrait aucune de ces actions, conformément au plan.

Les actions prévues dans le plan de Musk vaudraient 719 milliards de dollars à l’objectif de capitalisation boursière le plus élevé, sur la base du nombre actuel d’actions en circulation de SpaceX, selon le cabinet d’études Equilar.

Kevin Murphy, professeur de finance à la Marshall School of Business de l’USC et témoin expert pour Tesla lors de la défense du plan de rémunération de Musk en 2018, estime que le conseil d’administration et Musk sont susceptibles de maintenir tous les plans en place. Ils pourraient simplement relever les objectifs de capitalisation boursière et de bénéfices, et ajuster les attributions d’actions, afin de tenir compte de la taille accrue de la société fusionnée, a-t-il déclaré. SpaceX a procédé de manière similaire en début d’année lorsqu’elle a racheté xAI et repris le plan de rémunération de Musk au sein de cette société.

Bien que le plan de Musk pour SpaceX comporte des objectifs incroyablement ambitieux, quatre experts en rémunération ont estimé que le conseil d’administration pourrait probablement modifier ce plan comme bon lui semble.

Musk détenant déjà près de la moitié de SpaceX, le fait qu’il parvienne finalement à envoyer un million de personnes sur Mars et à empocher les actions supplémentaires issues de son plan de rémunération importe moins que le contrôle, ont déclaré les experts en rémunération.

Murphy a reconnu que des objectifs tels que la colonie martienne relevaient "plutôt de la utopie", mais a ajouté que Musk ne chercherait probablement pas à obtenir un gain facile dès le départ.

"C’est quelqu’un qui voit les choses en tout ou rien", a déclaré Murphy. "Il ne veut pas quelques biscuits. Il veut tout le paquet."