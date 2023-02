La "remontada" de M6 en Bourse

(AOF) - Figurant parmi les plus fortes baisses du SBF 120 à mi-séance, M6 est parvenu à renverser la vapeur sur les marchés. Le titre de "la petite chaîne qui monte" progresse ainsi de 1,98% à 14,41 euros. Le groupe audiovisuel a fait état d'un résultat net pour l'année 2022 de 165,9 millions d’euros contre 280,8 millions d’euros en 2021. La prochaine disparition du service de vidéo à la demande Salto a entraîné 46,1 millions d’euros de pertes pour M6.

Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé du groupe de médias a reculé de 3% à 336,2 millions d'euros. Hors aides publiques, la marge opérationnelle du groupe est ressortie à 24,6% contre 23,5% en 2021 et 19,5% en 2019.

D'autre part, le chiffre d'affaires consolidé a baissé de 2,4% à 1,36 milliard d'euros, pénalisé par le repli de 4,7% à 1,08 milliard d'euros des recettes publicitaires.

Ces performances " reflètent le succès du recentrage stratégique du groupe sur son cœur d'activité et sa capacité à accroître les synergies entre ses différentes antennes tout en développant ses capacités internes de production " a expliqué le groupe.

Le Directoire proposera à l'Assemblée générale mixte, convoquée le 25 avril 2023, de distribuer un dividende inchangé de 1 euro par action dont le détachement interviendra le 3 mai et le paiement 5 mai 2023.

S'agissant de ses perspectives, M6 a déposé fin janvier auprès de l'ARCOM son dossier de candidature pour le renouvellement de l'autorisation d'émettre de la chaîne M6 sur la TNT pour une durée de 10 ans à compter du 6 mai 2023. La réponse de l'institution est attendue dans les prochaines semaines.

Depuis l'abandon du projet de fusion entre les groupes M6 et TF1, le Groupe finalise un projet stratégique, principalement axé sur la poursuite et l'accélération de ses projets en matière de streaming (AVOD).

Enfin, le Conseil de Surveillance de M6 a décidé de nommer un nouveau collège du Directoire. Ce nouveau collège, nommé pour une durée de trois ans, sera présidé par Nicolas de Tavernost, en qui la confiance du Conseil est renouvelée. Il sera également composé de Karine Blouët, membre en charge des affaires publiques ; Guillaume Charles, membre en charge des antennes et des contenus ; Henri de Fontaines, membre en charge de la stratégie, de la transformation et du développement ; David Larramendy, membre en charge des activités commerciales.

Points clés

- Deuxième groupe français de télévision avec 14,3 % de part d'audience et premier groupe radio privé avec 18,2 % de parts d'audience ;

- Chiffre d’affaires de 1,39 Md€ tiré à 81 % de la publicité, le reste provenant de la radio (marques RTL, Fun Radio) et des services digitaux (sites Cuisine AZ, Turbo) ;

- Modèle d'affaires visant à la complémentarité et la transversalité des activités sur toute la chaine de valeur via la production de contenus, la diversification des offres (chaînes télé -M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, Paris Première- et radios -RTL, RTL2 et Fun Radio), la digitalisation et les acquisitions ;

- Capital détenu à 48,26 % par RTL Group et à 5,05 % par la CNP, Nicolas de Tavernost menant le directoire et Elmar Heggen le conseil de surveillance de 9 membres ;

- Bilan très sain avec des capitaux propres de 1,1 Md€, une trésorerie de 163 M€ et une dette nette quasi-nulle.

Enjeux

- Stratégie de gains de part de marché en TV et radio et de préparation de l’avenir par des participations ciblées dans des actifs non consolidés -Streaming avec Bedrock, marketing digital avec GSG, Salto ;

- Stratégie d'innovation et de transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation en interne ;

- Stratégie environnementale de réponse à 2 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- construction en cours d’un plan bas carbone pour le groupe,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Simplification du portefeuille et recentrage sur M6 Digital services, M6 Créations, M6 Interactions et Best of TV ;

- Poursuite des gains de téléspectateurs, notamment les 25-49 ans (22,8 % de parts d’audience) et en avant-soirée.

Défis

- Secteur très réglementé avec limites aux redéploiements et à la croissance externe ;

- Impact de l’entrée des nouveaux acteurs – Apple TV, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, et, en 2024, la nouvelle plateforme HBO / Discovery : hausse du prix des programmes et prises de part de marché publicitaire ;

- Après l’abandon du projet de fusion avec TF1 en raison des exigences jugées trop élevées de l’Autorité de la concurrence puis des tentatives de vente de sa participation, interrogations sur la stratégie future du groupe ;

- Enjeux 2022 après une hausse de 3 % du chiffre d’affaires et un recul de 22,4 % du bénéfice net au 1er semestre : accompagner la reprise publicitaire, développer l’offre de TV segmentée, les offres non-linéaires -6play et Salto-, la production de fictions et renforcer les synergies internes ;

- Dividende 2021 de 1 €.

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.