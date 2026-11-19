La remise en service d'une raffinerie à Houston met à l'épreuve la volonté de Trump de stimuler la production américaine de carburant

La remise en service d'une raffinerie désaffectée près de Houston, au Texas, constituera un test coûteux pour le programme du président Donald Trump visant à stimuler la production américaine de carburant, alors que les prix s'envolent dans un contexte de resserrement mondial de l'offre. Les analystes estiment en effet que le coût total de l'opération pourrait atteindre 1 milliard de dollars.

Le raffineur Valero Energy VLO.N a accepté en octobre d’acheter la raffinerie centenaire de LyondellBasell pour 320,5 millions de dollars et de remettre en service une partie de l’installation, afin de rétablir une capacité de traitement de 165 000 barils par jour d’ici fin 2027. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre.

Cet accord est le premier d’une série de projets récemment annoncés visant à augmenter les capacités le long de la côte américaine du golfe du Mexique, l’une des principales zones de raffinage au monde. Les raffineurs américains vont à contre-courant d’une tendance mondiale au plafonnement des capacités, alors que les marges s’envolent en raison des guerres en Iran et en Ukraine et que Washington fait pression pour accroître la production nationale de carburant.

Ce projet permettrait d’inverser la tendance à la fermeture de raffineries observée depuis des années aux États-Unis et d’augmenter d’environ 1 % la capacité totale de raffinage américaine, qui s’élève à 18 millions de barils par jour. Il intervient malgré des prévisions à long terme faisant état d’une baisse de la demande américaine d’essence , due à l’adoption croissante des véhicules électriques et à l’amélioration du rendement énergétique des véhicules.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a souligné le soutien de l’administration Trump au secteur du raffinage, affirmant que son ministère « envisageait de rouvrir toutes les raffineries possibles ».

Malgré tout, cette remise en service ne fera pas baisser les prix élevés actuels des carburants, car la raffinerie ne commencera pas à produire de carburant avant au moins un an, a déclaré Raul Calzada, analyste chez Energy Aspects.

La remise en service d’installations à l’arrêt s’accompagne également d’une série de défis particuliers. Les autorités de régulation américaines ont invoqué des préoccupations sanitaires et environnementales pour rejeter une tentative de redémarrage de la raffinerie de Sainte-Croix, dans les Îles Vierges américaines, qui avait été fermée en 2021 après qu’un déversement de produits chimiques eut rendu malades des habitants.

Valero n’a pas répondu aux questions concernant le coût estimé de la remise en service de la raffinerie ni indiqué si l’entreprise avait obtenu l’autorisation réglementaire pour ce projet. La société a généré 7,3 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation ajustés au troisième trimestre, contre 1,6 milliard un an plus tôt.

DES COÛTS ÉLEVÉS

La société LyondellBasell, basée à Houston, a fermé la raffinerie en février 2025 en raison de coûts d’exploitation élevés.

La remise en service de cette installation de 700 acres coûterait jusqu’à 700 millions de dollars , a déclaré Jason Gabelman, analyste chez TD Cowen. Si l’on ajoute le prix d’acquisition de 320,5 millions de dollars, le montant total s’élève à environ 1 milliard de dollars.

Skip York, stratège en chef chargé des questions énergétiques chez Turner, Mason & Company, a également estimé que les dépenses d’investissement se situeraient entre 600 et 700 millions de dollars, ajoutant que la raffinerie pourrait mettre jusqu’à mi-2028 pour atteindre sa pleine capacité de traitement.

Toutefois, la construction de nouvelles raffineries est bien plus coûteuse. Le projet de raffinerie de 168 000 barils par jour proposé par America First Refining au port de Brownsville, dans le sud du Texas, représente un investissement total estimé à 5 milliards de dollars, selon IIR Energy.

M. Gabelman a déclaré que cette acquisition indiquait que Valero s'attendait à des marges moyennes de raffinage plus élevées à terme que ce qu'elle avait initialement prévu . Il a estimé que l'installation pourrait générer environ 150 millions de dollars de flux de trésorerie disponible annuel dans un contexte de marges normales, ce qui implique un taux de rendement interne de 31 %.

Valero a indiqué qu’elle prévoyait dans un premier temps de relancer le traitement du brut léger non sulfureux, avec la possibilité d’investir ultérieurement dans le traitement du brut lourd sulfureux à haute complexité.

L’administration Trump a annoncé le mois dernier son intention d’octroyer jusqu’à 150 millions de dollars au titre de la loi sur la production de défense (Defense Production Act) afin de développer la production, le stockage et la logistique pétroliers nationaux dans les raffineries américaines.

Aucun financement au titre de la DPA n’a été accordé à Valero dans le cadre de l’acquisition de la raffinerie de LyondellBasell, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Selon le cabinet de conseil Wood Mackenzie, environ un cinquième de la capacité mondiale de raffinage est confronté à un risque croissant de fermeture, alors que la demande de pétrole devrait atteindre son pic vers 2032. Cependant, les grandes raffineries complexes de la côte du Golfe restent parmi les actifs les plus compétitifs au monde.

ExxonMobil et Chevron cherchent également à augmenter leurs capacités ou à moderniser leurs installations existantes, tandis que Marathon Petroleum MPC.N a déclaré qu’elle prévoyait de réinvestir les recettes issues de la vente de deux raffineries dans des projets situés principalement le long de la côte du Golfe.