La relance en Chine en soutien des marchés européens

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse, soutenus par les mesures de soutien à l'économie annoncées par le gouvernement chinois. La Bourse chinoise progresse fortement. Pékin a ainsi annoncé une baisse des réserves obligatoires et les taux de prises en pension à 7 jours. Pour soutenir un marché immobilier en crise, la Chine va réduire les taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires existants. A Paris, les investisseurs réagiront notamment aux objectif présentés par Legrand lors de sa journée investisseurs.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Legrand

En amont de sa journée investisseurs, Legrand a présenté ses ambitions 2030. Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment explique les investissements réalisés ces dernières année lui permettront " de tirer le meilleur parti du prochain cycle économique et des tendances porteuses sous-jacentes de ses marchés (digitalisation, électrification, démographie, manque structurel de logements…)". Le groupe souhaite accélérer encore sa " croissance rentable et responsable " avec un chiffre d'affaires 2030 compris entre 12 et 15 milliards d'euros.

Quadient

Au premier semestre, Quadient a réalisé un résultat net part du groupe de 24 millions d’euros, en recul de 32,8%. L’Ebit courant du groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier a atteint 61 millions d’euros, en hausse organique de 0,3 %. Il a reculé de 6% en données publiées. La marge opérationnelle courante s’établit à 11,5% du chiffre d’affaires au premier semestre 2024 contre 12,6 % au premier semestre 2023.

Adocia

Adocia annonce la nomination de Mathieu-William Gilbert au poste de directeur administratif et financier. Cette biotech au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité précise qu’il succède à Valérie Danaguezian, qui a occupé ces fonctions depuis 2005. Mathieu-William Gilbert a rejoint la société en mai 2024 en tant que directeur des opérations après une carrière de plus de quinze ans au sein du laboratoire Novo Nordisk.

Spineway

A fin juin 2024, la trésorerie de Spineway s’élève à 1,6 million d'euros et l’endettement net reste faible à 0,3 million d'euros pour 20,7 millions d'euros de capitaux propres, portant le gearing (endettement net sur fonds propres) à 1,3 %. Cette medtech qui conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale prévoit de "retrouver l’équilibre opérationnel à moyen terme avec pour objectif de renouer à terme avec la profitabilité".

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Ifo du climat des affaires en septembre en Allemagne sera publié à 10 heures. Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en juillet sera publié à 15 heures et la confiance des consommateurs du Conference Board en septembre à 16 heures.

Ce matin, l'euro cède 0,04% à 1,1107 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en légère hausse, mais Paris a sous-performé en raison du risque politique. Le spread franco-allemand s'est ainsi écarté à près de 78 points de base et affiche un plus haut depuis début août. Interrogé sur France 2, le Premier ministre Michel Barnier, a évoqué la possibilité de " prélèvements ciblés sur les personnes fortunées, ou certaines grosses entreprises" pour participer au redressement des comptes de la France. La hausse du risque politique a pesé sur les banques. Le CAC 40 a gagné 0,10% à 7508,08 points et l’EuroStoxx50, 0,23% à 4882,80 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé sur une légère progression après les nouveaux records atteints la semaine dernière grâce aux annonces de la Fed. Les PMI sont ressortis conformes aux attentes pour le mois de septembre. Ils signalent un très ralentissement de l'activité dans le secteur privé. Côté valeurs, Intel a terminé dans le vert après avoir fait l'objet de plusieurs marques d'intérêt, dont celle d’Apollo Global Management. Le Dow Jones a gagné 0,15% à 42124,65 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,14% à 17 974,27 points. Les cours de l'or noir ont légèrement reculé.