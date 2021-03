La région Auvergne-Rhône-Alpes lance son "fonds souverain"

Doté de 70 millions d'euros de ressources, ce fonds a pour objectif de protéger les entreprises de la région pendant la sortie de crise du Covid-19 et de les aider à grandir.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, en septembre 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

C'est une première en France : à l'image d'autres grandes régions européennes, l'Auvergne-Rhône-Alpes dispose désormais de son "fonds souverain". Bénéficiant d'entrée de 70 millions d'euros de ressources, ce fonds remplira une double mission, a expliqué lundi à la presse le président de la région, Laurent Wauquiez (LR) : "protéger nos entreprises pendant la sortie de crise du Covid" et "les aider à grandir". Le fonds investira en "haut de bilan", c'est-à-dire qu'il prendra des participations dans des entreprises par augmentations de capital, qui n'ont pas à être remboursées.

L'Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France, ne peut pas se permettre "de perdre le contrôle de ses entreprises via des achats de prédateurs", a fait valoir Laurent Wauquiez. "Avec ce fonds nous mettons en place un bouclier anti-vautours", a-t-il souligné sur BFM Business . "Je préfère que ce soit un fonds souverain d'Auvergne-Rhône-Alpes plutôt qu'un fonds qatari qui investisse dans nos entreprises", a-t-il poursuivi.

Opérationnelle au 1er avril , la nouvelle structure est présidée par l'entrepreneur Laurent Fiard, co-président du groupe informatique Visiativ, et est gérée par le fonds d'investissement d'origine lyonnaise Siparex. Le fonds sera animé par quatre professionnels exerçant à temps plein et 10% de ses ressources seront fléchées vers les très petites entreprises . Dans les sociétés réalisant un chiffre d'affaires de 15 à 200 millions d'euros, il prendra des "tickets" de 3 à 7 millions, "mais ce pourra aller bien au delà", a indiqué le président de Siparex Bertrand Rambaud.

Ses ressources lui ont été apportées par les cinq caisses locales du Crédit agricole (10 millions d'euros), la Caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes (10 millions), la Banque populaire AURA (7,5 millions), l'assureur lyonnais L'Auxiliaire (5 millions), l'organisme de protection sociale Apicil (1 million), Groupama Rhône-Alpes Auvergne (1 million) et le Medef régional (0,5 million). Bpifrance y investit pour sa part 10 millions d'euros et la région 25 millions, dans un premier temps. " Tous les acteurs qui comptent sont représentés dans ce projet 'de place'", s'est réjoui Bertrand Rambaud. "C'est un fonds bien né, avec un gestionnaire de renom et un président que l'on ne présente plus", a abondé le représentant régional de Bpifrance Jean-Pierre Bes.

L'objectif est d'arriver "assez vite" à 100 millions d'euros qui, par effet de levier, devrait permettre de mobiliser plus de 400 millions d'euros d'argent frais au service des entreprises. Laurent Wauquiez a d'ailleurs assuré que l'Etat lui avait promis d'y apporter 30 millions d'euros. A terme, l'objectif, a ajouté l'élu, est que ce fonds obtienne un agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour que des particuliers puissent y investir, en ayant "la certitude que leur argent sera investi uniquement dans des entreprises de la région"

Il a précisé que les 120 millions d'euros d'investissements déjà consacrés par la région à des entreprises avaient pour vocation de progressivement "converger" avec le nouveau fonds.