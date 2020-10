La réforme de l'assurance chômage repoussée au 1er avril

(AOF) - La réforme de l'assurance chômage subit, elle aussi, les affres du Covid-19. A l'issue d'une rencontre avec les partenaires sociaux, le gouvernement a annoncé un report de trois mois, soit jusqu'au 1er avril 2021, de l'application de cette réforme censée "transformer, moderniser notre pays, le rendre plus fort et plus juste". Un éventuel durcissement des mesures visant à enrayer l'épidémie, tels que des confinements localisés ou une généralisation du télétravail, a par ailleurs été discuté.