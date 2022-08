La réaction du marché à un discours "hawkish" de la Fed pourrait être modérée selon TwentyFour AM

La réaction initiale du marché pourrait être modérée, ce type de discours étant pris en compte dans les rendements du Trésor, tout en sachant que la politique de la Fed sera dictée par les données et au fur et à mesure des réunions, indique le gérant.

Avant le discours de Powell, les marchés des taux ont reculé, les rendements du Trésor à 10 ans se situant à nouveau autour de 3%. En tant que tels, les marchés anticipent une déclaration plus "hawkish" de Powell.

(AOF) - Suite aux données positives de l'indice des prix à la consommation (IPC) en juillet, les investisseurs anticipent que la Fed pourrait organiser un atterrissage en douceur, observe David Norris, Partner, portfolio manager TwentyFour AM. Cependant tempère-t-il, la publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Fed semble avoir refroidi ce sentiment. Bien que de nombreux signaux économiques puissent être interprétés comme suggérant que l'inflation est en train de culminer, il y a encore trop de variables qui pourraient changer la donne.

