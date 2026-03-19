La raffinerie SAMREF de Saudi Aramco-Exxon à Yanbu, en Arabie saoudite, est visée, selon une source

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La raffinerie SAMREF du géant pétrolier Saudi Aramco, située dans le port de Yanbu sur la mer Rouge, a été la cible d'une attaque aérienne jeudi, a indiqué une source industrielle, ajoutant que l'impact était minime.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a lancé jeudi un avis d'évacuation de plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, dans les Émirats arabes unis et au Qatar, y compris la raffinerie SAMREF, qui est une coentreprise entre Saudi Aramco 2222.SE et Exxon Mobil

XOM.N .

Yanbu est actuellement le seul point d'exportation de pétrole brut des pays arabes du Golfe, l'Iran ayant effectivement fermé le détroit d'Ormuz, l'étroite voie navigable qu'il partage avec Oman et par laquelle transite normalement un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Saudi Aramco n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel.