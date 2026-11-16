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La raffinerie Phillips 66 de Borger, au Texas, a signalé un incident de production le 13 novembre
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 03:46

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Phillips 66 PSX.N :

* SELON LES RAPPORTS, LES ÉMISSIONS DE SO₂ PROVENANT DES TORCHES "CAT" ET "EAST" ONT DÉPASSÉ 500 LB DE SO₂ EN RAISON D'UN DÉRÈGLEMENT DU PROCÉDÉ À LA RAFFINERIE DE BORGER, AU TEXAS

* L'INCIDENT A COMMENCÉ LE 13 NOVEMBRE 2026 VERS 19H30 ET S'EST TERMINÉ VERS 21H00

* UNE ENQUÊTE SERA MENÉE POUR DÉTERMINER LA CAUSE DE L'INCIDENT

SOURCE: COMMISSION DU TEXAS SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DÉCLARATION

CAPACITÉ: 149.000 BARILS PAR JOUR

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