La raffinerie Esso de Gravenchon contrainte d’arrêter sa production de carburants

Cependant, depuis plusieurs semaines, l'alimentation de la raffinerie en pétrole brut depuis le terminal pétrolier du Havre est très perturbée par des appels à la grève successifs de la CGT. Son blocage complet depuis le 20 mars, sans perspective de reprise à court terme, contraint la direction de la raffinerie de Gravenchon à décider de l'arrêt en séquence ordonnée et en sécurité, des unités de production de carburants.

Les expéditions bien que parfois perturbées ont pu néanmoins servir partiellement les dépôts et les clients du groupe ces derniers jours.

(AOF) - La raffinerie Esso de Gravenchon a été contrainte d’arrêter sa production de carburants par manque d’alimentation en matières premières. Les conséquences du mouvement social qui affecte la France, perturbent depuis plusieurs semaines le fonctionnement de cette raffinerie qui représente à elle seule 20 % de la capacité de raffinage français. Le faible taux de grévistes sur la raffinerie (entre 0 et 20 salariés postés grévistes par quart depuis le 18 mars), a permis de maintenir la production des unités, précise la société.

