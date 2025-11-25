La raffinerie de pétrole serbe NIS interrompt ses activités en raison des sanctions américaines - rapport

Les opérations de laraffinerie de pétrole NIS NIIS.BEL , détenue par la Russie, ont été interrompues en raison d'un manque d'approvisionnement en pétrole brut, a rapporté mardi la chaîne de télévision NOVA.RS, basée à Belgrade, dernier signe en date que les sanctions américaines contre le projet pourraient menacer l'approvisionnement en carburant dans le pays balkanique.

Les responsables de NIS et du gouvernement serbe ont refusé de faire des commentaires.

L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain (OFAC) a imposé des sanctions au secteur pétrolier russe en janvier, y compris à NIS, qui est détenue majoritairement par Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM . Les États-Unis ont accordé à plusieurs reprises des dérogations à NIS avant que les sanctions n'entrent finalement en vigueur en octobre.

Les banques ont alors cessé de traiter les paiements de NIS et l'

oléoduc

croate JANAF JANF.ZA a interrompu les livraisons de brut à la raffinerie.

Depuis lors, la Serbie s'efforce de trouver d'autres sources d'approvisionnement en carburant pour l'hiver.

Lundi, le gouvernement serbe a déclaré qu'il disposait de réserves de carburant suffisantes ( ) pour approvisionner le marché national. Mais mardi, en raison du manque de brut, la raffinerie a cessé de fonctionner, a rapporté NOVA, ce qui signifie qu'elle ne sera pas en mesure de produire davantage de produits tels que l'essence, le diesel et le carburéacteur.

Une source de la raffinerie a confirmé la nouvelle. La raffinerie a des carburants en stock, ont indiqué NOVA et la source.

Les réserves opérationnelles de NIS et toutes les autres réserves stockées chez NIS totalisent 89 825 tonnes de diesel et 53 648 tonnes d'essence, a déclaré dimanche la ministre de l'énergie, Dugravka Djedovic Handanovic. La semaine dernière, elle a déclaré que le gouvernement avait approuvé l'importation de 38 000 tonnes d'essence et de 66 000 tonnes de diesel pour les réserves de l'État.

Gazprom Neft détient 44,9 % de NIS et Gazprom GAZP.MM 11,3 %. La Serbie détient 29,9 % du capital, le reste étant détenu par de petits actionnaires.

Washington souhaite que la Russie se désengage totalement de NIS et a donné trois mois aux propriétaires de la société pour trouver un acquéreur de la participation russe.