La raffinerie de Cenovus à Lima (Ohio), d'une capacité de 172 000 bpj, a connu des problèmes mécaniques liés à la tempête, selon l'IIR

La raffinerie de Cenovus Energy CVE.TO à Lima, dans l'Ohio, d'une capacité de 172 000 barils par jour, a connu des problèmes mécaniques dus à la tempête hivernale, a déclaré IIR Energy lundi.