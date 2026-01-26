La raffinerie de Cenovus à Lima (Ohio), d'une capacité de 172 000 bpj, a connu des problèmes mécaniques liés à la tempête, selon l'IIR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La raffinerie de Cenovus Energy CVE.TO à Lima, dans l'Ohio, d'une capacité de 172 000 barils par jour, a connu des problèmes mécaniques dus à la tempête hivernale, a déclaré IIR Energy lundi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer