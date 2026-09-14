La raffinerie d'Exxon Mobil à Joliet signale un incident dû à une coupure de courant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
par Nicole Jao
La raffinerie d'Exxon Mobil XOM.N de Joliet, dans l'Illinois, d'une capacité de 264 000 barils par jour (bpd), a subi une coupure de courant dimanche après-midi, a indiqué lundi la société.
La cause de cette coupure de courant fait actuellement l'objet d'une enquête, a précisé Exxon Mobil dans un communiqué.
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