La raffinerie d'Exxon Mobil à Joliet signale un incident dû à une coupure de courant

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par Nicole Jao

La raffinerie d'Exxon Mobil XOM.N de Joliet, dans l'Illinois, d'une capacité de 264 000 barils par jour (bpd), a subi une coupure de courant dimanche après-midi, a indiqué lundi la société.

La cause de cette coupure de courant fait actuellement l'objet d'une enquête, a précisé Exxon Mobil dans un communiqué.