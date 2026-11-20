La quête menée depuis des décennies par le négociateur Orcel pour bouleverser le secteur bancaire européen

par Valentina Za, John O'Donnell, Elvira Pollina et Tom Sims

Andrea Orcel avait quelque chose à prouver en tentant de redessiner le paysage bancaire européen, après avoir notamment échoué lors de sa première tentative avec une opération retentissante qui avait conduit au démantèlement d'ABN Amro il y a près de 20 ans.

La victoire remportée cette semaine au terme de deux ans de lutte pour le rachat de la Commerzbank allemande CBKG.DE marque l'aboutissement de trois décennies d'opérations financières pour Orcel et place le directeur général d'UniCredit CRDI.MI au cœur de la scène bancaire européenne .

«Si vous demandez à n'importe qui, même à n'importe quel gouvernement, si l'Europe a besoin de banques plus grandes ou plus petites, tout le monde vous répondra: plus grandes», a déclaré M. Orcel jeudi, au terme d'une bataille d'offres acharnée qui s'impose comme la plus grande opération bancaire transfrontalière en Europe depuis la crise financière mondiale.

Ce vétéran de la banque d'investissement, âgé de 63 ans, avait travaillé en toute discrétion avec quelques lieutenants de confiance pour prendre le dessus en constituant une position dans la Commerzbank qui est devenue si importante que les Allemands ne pouvaient plus refuser de s'asseoir à la table des négociations avec lui.

Ceux qui ont travaillé aux côtés de M. Orcel décrivent ce banquier originaire de Rome comme un homme énergique et ambitieux, qui ne s'est pas laissé décourager par les critiques publiques dans sa quête de la Commerzbank, et qui a réussi à conclure un accord que les dirigeants successifs d'UniCredit n'avaient pas réussi à conclure depuis des décennies.

Orcel a pris ses fonctions de directeur général d'UniCredit en 2021, rejoignant enfin la banque dont le siège est à Milan et qu'il avait contribué à bâtir en 1998 alors qu'il était un jeune banquier chez Merrill Lynch.

UniCredit venait de perdre son titre de première banque italienne au profit d'Intesa Sanpaolo ISP.MI , tandis qu'Orcel était en pleine remontée après que la banque espagnole Santander SAN.MC eut retiré son offre de le nommer directeur général à la suite d'un différend salarial , survenu après son départ d'UBS UBSG.S .

Orcel a réduit les coûts sans relâche, a réduit le bilan d'UniCredit pour renforcer ses fonds propres et a privilégié les activités nécessitant moins de capitaux, redistribuant ainsi des milliards aux actionnaires, ce qui a contribué à multiplier par dix le cours de l'action de la banque.

Cela a donné à Orcel une solide marge de manœuvre pour financer des fusions-acquisitions, même si, fort des leçons tirées de la crise financière, il s'est efforcé de rassurer les actionnaires de la banque en leur affirmant qu'il ne compromettrait jamais leurs rendements au profit d'une opération.

À peine quelques mois après son entrée en fonction, Orcel a rompu les négociations avec le gouvernement italien concernant l'acquisition de Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI , ce qui a nui à sa réputation à Rome, où les responsables l'ont jugé trop imprévisible pour qu'on puisse compter sur lui.

Si les relations avec Rome se sont depuis améliorées, cette première dispute au sujet de MPS est **revenue** hanter Orcel lorsque l'Italie a empêché UniCredit de racheter son **concurrent** national de plus petite taille, Banco BPM, en 2025.

Des entretiens menés auprès d'une douzaine d'employés actuels et anciens d'UniCredit ainsi que d'anciens collègues d'UBS suggèrent qu'Orcel allie une préparation méticuleuse à une prise de décision parfois impulsive.

Ils décrivent également un dirigeant infatigable et exigeant qui ne dévoile pas son jeu et tient son entourage constamment en haleine.

UniCredit a refusé de commenter cet article.

Frustré chez lui par l'échec de l'opération BPM, Orcel s'est tourné vers l'Allemagne, où, l'année précédente, il avait pris une participation dans la Commerzbank , suscitant une vive réaction de la part de la direction et du personnel de la deuxième plus **grande** banque du pays, ainsi que des responsables politiques et des régulateurs.

« Beaucoup me demandent pourquoi l'Allemagne. Et la vérité, c'est que sans l'Allemagne, on ne peut pas vraiment aller nulle part. Je suis très fier d'être italien: si la locomotive allemande s'arrête, nous nous arrêtons », a déclaré Orcel cette semaine après avoir enfin atteint son objectif concernant la Commerzbank grâce à un accord avec le gouvernement .

Les tensions avaient atteint leur paroxysme en avril lorsque M. Orcel avait tenu une conférence téléphonique avec les investisseurs au cours de laquelle il avait affirmé que la Commerzbank était mal gérée et exposé sa vision pour remédier au problème.

Irrités par son attitude, les responsables du gouvernement allemand ont refusé de le rencontrer, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le président de la Commerzbank, Jens Weidmann, ancien directeur de la Bundesbank très respecté, a ignoré pendant deux ans les demandes insistantes d'Orcel qui souhaitait le rencontrer. Il a finalement cédé en juin et, un mois plus tard , a déclaré: « Tout le monde doit désormais se comporter en adulte. »

Orcel prévoit de démettre de leurs fonctions à la fois Weidmann et la **directrice générale** Bettina Orlopp une fois que le rachat de la Commerzbank, basée à Francfort, sera finalisé.

Berlin et la Commerzbank n'avaient pas prévu la manière dont Orcel allait utiliser les produits dérivés financiers et exploiter les failles de la législation allemande sur les OPA pour mener à bien l'opération, a déclaré une deuxième personne proche du dossier.

À la suite de la victoire d'Orcel, l'Allemagne s'apprête désormais à modifier ses règles en matière d'OPA .

Pour atteindre son objectif, Orcel s'est inspiré de la stratégie d'un client institutionnel majeur: le groupe audiovisuel MFE de la famille Berlusconi MFEB.MI , dont l'offre à la baisse sur le groupe allemand ProSiebenSat.1 avait été financée par UniCredit, a indiqué une troisième personne au courant du dossier.

Orcel est le premier à admettre qu'il ne vit que pour les banques et le secteur bancaire.

« Il faut suivre ses passions, et j'ai toujours simplement aimé les banques », a déclaré Orcel cette semaine.

« Lors de vacances au Mexique, j'ai dit à ma future épouse: au lieu d'aller voir les ruines, pourquoi ne pas aller jeter un œil aux agences des banques mexicaines? »

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