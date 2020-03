La question de la monétisation de la dette publique sera posée tôt ou tard, prévient Allianz GI

(AOF) - Les nouvelles annonces de la BCE fournissent un filet de sécurité à la zone euro, et permettent de faciliter l'accès des Etats périphériques aux marchés, reconnaît Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires chez Allianz Global Investors. Mais prévient le professionnel, les investisseurs pourraient se projeter à plus long terme, et notamment s'interroger sur la solvabilité des Etats. Au vu de la mobilisation générale des gouvernements et des mesures de soutien annoncées, les émissions de dettes souveraines vont être considérables.

Allianz Global Investors s'attend au moins 350 milliards d'émissions publiques en zone euro en 2020, en sus des programmes déjà annoncés. Avec l'appui de la BCE, les marchés devraient pouvoir absorber ces montants massifs, mais au prix vraisemblablement de tensions sur les taux. La question de la monétisation de la dette publique sera posée tôt ou tard, conclut Franck Dixmier.