Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La quarantaine pourrait devenir obligatoire pour entrer en Irlande Reuters • 13/05/2020 à 11:02









DUBLIN, 13 mai (Reuters) - La mise à l'isolement pour 14 jours, qui est pour le moment conseillée aux voyageurs arrivant en Irlande, pourrait devenir obligatoire, a annoncé mercredi le Premier ministre, Leo Varadkar. "Nous devrons peut-être durcir un (cette mesure), parce qu'elle n'est pour le moment (...) pas contraignante", a-t-il déclaré au micro de Today FM. Les restrictions à l'entrée en Irlande, qui fait partie de la zone de libre circulation du Royaume-Uni mais pas de l'espace Schengen, doivent rester en vigueur "au moins jusqu'à ce que nous ayons une sorte d'accord international" sur le transport aérien, a ajouté le chef du gouvernement. (Conor Humphries, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.