La prudence s’installe avant la réunion de la BCE

Concernant les valeurs, les investisseurs ont arbitré les nombreuses publications trimestrielles du jour. A ce jeu-là, les groupes Schneider Electric (+2,4%), Scor (+12,2%) et Seb (+12,4%) se sont illustrés favorablement. Ce fut l'inverse pour Worldline (-15,9%) et SMCP (-9,4%).

L'attentisme a dominé aujourd'hui sur les places financières du Vieux Continent. Les investisseurs attendent avec intérêt la décision de politique monétaire de la BCE, et surtout, les commentaires de Christine Lagarde, sa présidente, sur la conjoncture et l'inflation.

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en légère baisse ce mercredi, les investisseurs optant pour la prudence à la veille du grand rendez-vous de la Banque centrale européenne (BCE). Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,19% à 6 753,52 points et l’EuroStoxx 50 a abandonné 0,05% à 4 221,92 points. La tendance est plus indécise à Wall Street : si le Dow Jones recule de 0,21%, le Nasdaq Composite s’adjuge 0,51%.

