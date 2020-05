Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La prudence revient en Europe avant une série d'indicateurs Reuters • 21/05/2020 à 10:30









LES BOURSES EUROPÉENNES EN BAISSE EN DÉBUT DE SÉANCE PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent jeudi à l'ouverture, les investisseurs redevenant prudents dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques. À Paris, l'indice CAC 40 perd 1,08% à 4.448,60 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 1,01% et à Londres, le FTSE recule de 0,74%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro abandonne 1,07%, le FTSEurofirst 300 0,84% et le Stoxx 600 0,76%. La première partie de la semaine a été portée par les espoirs d'un redémarrage rapide de l'activité économique mondiale avec la levée des mesures de confinement prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) en Europe témoignent d'une remontée de l'activité, qui reste néanmoins en territoire de contraction, en Allemagne comme en France, en attendant les chiffres pour l'ensemble de la zone euro. Les investisseurs prendront également connaissance des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, une heure avant l'ouverture de Wall Street. Le compte rendu de la réunion d'avril de la Réserve fédérale américaine, publié mercredi, montre que les dirigeants de la banque centrale ont débattu de la meilleure manière de continuer à soutenir l'économie pendant une reprise qu'ils attendent plus lente qu'estimé initialement. Les marchés attendent aussi d'éventuelles annonces en provenance de Pékin, où s'ouvre ce jeudi la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, le parlement chinois. Le Premier ministre, Li Keqiang, doit présenter à cette occasion ses principales prévisions économiques et des détails sur le soutien budgétaire à l'économie. LES VALEURS EN EUROPE L'actualité des entreprises européennes anime la cote en Europe dans les premiers échanges. Altice Europe chute ainsi de 11% après avoir annoncé mercredi des résultats légèrement inférieurs aux attentes au premier trimestre mais confirmé ses objectifs annuels en dépit de la pandémie de coronavirus. A la hausse, Lufthansa prend 6,37% après avoir annoncé jeudi être en discussions avancées avec le fonds de stabilisation économique du gouvernement allemand au sujet d'un plan de sauvetage dont le montant pourrait atteindre neuf milliards d'euros et qui inclurait une prise de participation de l'Etat de 20% dans la compagnie. Dans le même secteur aérien, durement touché par la crise du coronavirus, Easyjet gagne 4,36% après l'annonce d'une reprise partielle de ses vols le 15 juin. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers américains sont orientés en baisse de 0,6% à 0,7%. Mercredi, la Bourse de New York a fini en nette hausse, profitant une nouvelle fois des espoirs d'une reprise économique rapide et d'un soutien accru de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones a gagné 369,04 points, soit 1,52%, à 24.575,9, le Standard & Poor's 500 a pris 48,67 points (1,67%) à 2.971,61, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis deux mois, et le Nasdaq Composite a progressé de 190,67 points (2,08%) à 9.375,78 points, un seuil sans précédent depuis trois mois, alors que Facebook et Amazon.com ont atteint des sommets. Pour chacun des trois grands indices, il s'agit de la quatrième clôture positive en cinq séances. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée en repli de 0,21% après avoir atteint en début de séance son plus haut niveau depuis deux mois et demi. Les exportations japonaises ont chuté de 21,9% sur un an en avril selon les chiffres du ministère des Finances, leur plus forte baisse depuis la crise de 2009 mais un peu moins qu'attendu par le consensus Reuters (-22,7%). En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghaï a terminé en baisse de 0,5% dans l'attente de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, qui pourrait déboucher sur l'annonce de nouvelles mesures de soutien à l'économie. TAUX Signe du retour de la prudence sur les marchés, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, recule de deux points de base dans les premiers échanges à -0,48%. Sur le marché obligataire américain, les rendements de référence ont fini en baisse mercredi, à 0,685% pour les titres à dix ans, au terme d'une séance marquée par la première adjudication de Treasuries à 20 ans depuis 1986, pour un montant de 20 milliards de dollars. Le rendement à l'émission ressort à 1,22%. Le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit jeudi son repli dans les échanges en Asie (-1 point de base à 0,67%). CHANGES Le dollar regagne une partie du terrain perdu depuis le début de la semaine, signe que les cambistes se montrent plus prudents sur fond de tension entre les Etats-Unis et la Chine. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, gagne 0,17% après avoir cédé près de 1,3% en trois séances. L'euro revient autour de 1,0969 dollar après avoir flirté mercredi avec la barre de 1,10, au plus haut depuis le 1er mai. PÉTROLE Le marché pétrolier est en nette hausse au lendemain de l'annonce d'une diminution des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent gagne 1,51% à 36,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,70% à 34,06 dollars. Les stocks américains de brut ont diminué de cinq millions de barils au cours de la semaine au 15 mai alors que les économistes attendaient en moyenne une augmentation de 1,15 million de barils. (Patrick Vignal, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.