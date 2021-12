La prudence prévaut sur les marchés avant les fêtes de Noël

Les marchés adoptaient une approche prudente mercredi juste avant les fêtes de Noël, focalisés sur le variant Omicron et les prix de l'énergie.

Les places asiatiques ont fini en hausse modérée à Tokyo (+0,16%), Hong Kong (+0,6%) et Shanghai a clôturé proche de l'équilibre (-0,07%).

En Europe, vers 08H45 GMT, où l'accélération des prix du gaz et de l'électricité sont une source d'inquiétude en cette fin d'année, la prudence s'installait à Paris (+0,17%), Londres (-0,32%), Francfort (-0,12%) et Milan (-0,25%) après leur sursaut de la veille.

Mardi, la Bourse de New York avait également rebondi après trois séances de baisse.

Mais l'heure n'est pas vraiment à l'euphorie, les analystes rappelant que la volatilité devrait rester élevée jusqu'à l'année prochaine et que chaque jour voit de nouvelles mesures de restrictions annoncées sur le Vieux Continent.

"La flambée des prix de l'énergie en Europe, ainsi que l'évolution de l'Omicron dans la zone euro, limiteront les gains sur le continent", souligne Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

"Les investisseurs devraient rester prudents face aux hauts et aux bas précédents Noël (...)", abonde Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Inlassablement, les investisseurs continuent de surveiller étroitement l'évolution de la pandémie qui entre dans sa troisième année.

Toute annonce de nouvelles restrictions sanitaires pour maîtriser la diffusion rapide du variant Omicron est perçue comme rédhibitoire par les marchés.

Ils redoutent leur impact sur les économies qui commencent à s'essouffler à un moment où l'inflation s'envole.

La Banque centrale européenne envisage " une activité économique plus faible au quatrième trimestre et jusqu'au début de l'année prochaine", puis "un rebond plus fort par la suite", a déclaré Isabel Schnaberl, membre du directoire de l'institut, dans une interview au Monde publiée mercredi.

La banquière centrale souligne par ailleurs les "incertitudes" autour des projections d'inflation, "avec un risque à la hausse".

C'est pourquoi l'institut doit "adopter une approche de gestion des risques nous permettant de répondre sans délai en cas de signe pointant vers une inflation restant plus durablement à un niveau supérieur à notre objectif de 2%", conclut-elle.

Le variant Omicron "a et continuera à avoir un impact sur l'économie mondiale", affirme Rodrigo Catril, stratégiste à la Banque nationale d'Australie, mais, espère-t-il, "il est possible qu'il soit plus court et moins profond, favorisant une perspective positive pour 2022".

Les investisseurs gardent aussi un oeil sur les développements à Washington après que Joe Biden a assuré mardi qu'il trouverait un terrain d'entente avec le sénateur démocrate Joe Manchin qui bloque au Congrès l'adoption de son plan de réformes sociales et environnementales.

Plateformes en ligne recherchées

A Francfort, le livreur de repas à domicile Delivery Hero (+5,72% à 97,54 euros) va arrêter ses activités en Allemagne, peu de temps après les avoir relancées, et se retirer par ailleurs du Japon au premier trimestre 2022, pour chercher des opportunités de croissance attrayantes sur d'autres marchés.

Les autres plateformes Hello Fresh (+1,20% à 69,04 euros) et Zalando (+1,77% à 70,12 euros) bénéficiaient d'un bel élan.

Maersk acquiert la division logistique du chinois Li&Fung

Le géant danois du transport maritime AP Moeller-Maersk a annoncé mercredi l'acquisition de la branche logistique du chinois Li&Fung pour 3,6 milliards de dollars, renforçant ainsi son offre en Asie.

Le pétrole et l'euro refluent

Les cours du pétrole repartaient à la baisse mercredi matin avant la publication des stocks hebdomadaires officiels de pétrole brut aux États-Unis.

Les prix de l'or noir avaient rebondi mardi après plusieurs séances de baisse.

Vers 08H40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février, le plus échangé à Londres, reculait de 0,24% à 73,78 dollars.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour échéance en février lâchait 0,17% à 71 dollars.

L'euro baissait de 0,12% face au dollar à 1,1272 dollar.

Le bitcoin prenait 0,82% à 49.508 dollars.