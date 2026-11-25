Si la Bourse de Paris se distingue avec un gain de 1% du CAC 40 à 8 123 points, la tendance globale en Europe se montre plus terne, au vu d'un Euro Stoxx 50 en repli de 0,1% : une certaine prudence prévaut à l'approche d'une importante salve d'indicateurs économiques aux États-Unis.

Les statistiques américaines se bousculeront cet après-midi, en cette veille de Thanksgiving, avec en particulier une nouvelle estimation de la croissance du PIB pour le 3e trimestre, ainsi que les revenus et les dépenses des ménages pour le mois d'octobre.

Ces dernières données seront accompagnées de l'indice des prix PCE, qui devrait particulièrement retenir l'attention dans la mesure où il est habituellement suivi de près par la Fed pour élaborer sa politique monétaire.

D'après le consensus, la hausse annuelle de cet indice devrait avoir accéléré à 3,8% en octobre, contre 3,6% le mois précédent. En données sous-jacentes, les analystes l'attendent en hausse de 3,2% sur un an, après 3,1% en septembre.

"Des données élevées renforceraient les arguments en faveur d'un durcissement de la politique monétaire et feraient grimper les rendements obligataires", prévient un analyste, ajoutant que des chiffres plus modérés pourraient au contraire atténuer ces anticipations.

Parmi les autres données attendues dans les prochaines heures outre-Atlantique figurent les commandes de biens durables et les ventes de logements neufs pour le mois dernier, ainsi que les stocks hebdomadaires de pétrole.

La croissance allemande révisée à la baisse

En attendant, sur le Vieux Continent, on notera que l'Allemagne a enregistré une croissance de 1,1% de son PIB au 3e trimestre en rythme annuel, selon l'Office fédéral de la statistique, alors que le consensus tablait sur une confirmation de l'estimation préliminaire de 1,2%.

Par ailleurs, l'indice de confiance des consommateurs en France est ressorti à 82 en novembre, en ligne avec les prévisions des économistes. En légère hausse par rapport à son niveau de 81 le mois précédent, il reflète néanmoins un moral des ménages très dégradé.

Rémy Cointreau et ams Osram se distinguent

Dans l'actualité des valeurs, Rémy Cointreau ( 10,2%) tient le haut du pavé sur le SBF 120 à Paris, après avoir relevé sa prévision annuelle de marge dans la foulée de solides résultats semestriels, marqués par une amélioration de sa marge opérationnelle et une croissance organique de ses ventes.

Prenant quant à lui la tête du CAC 40, Bureau Veritas grimpe de 7%, alors que le fonds américain Advent étudierait un rachat du groupe d'inspection et de certification, selon Bloomberg. Cette hypothèse profite aussi à Wendel ( 3,4%), actionnaire majeur de Bureau Veritas.

Trigano cède 1,1%, le constructeur de camping-cars pâtissant de la prudence affichée malgré des résultats annuels en hausse. Le marché européen ralentit depuis avril et les clients se montrent attentistes. Bernstein abaisse son objectif de cours, tout en maintenant son opinion "surperformance".

Ailleurs en Europe, ams Osram flambe de 16% à Zurich, recherché après l'annonce d'un partenariat stratégique majeur avec Samsung Display autour d'une nouvelle technologie, partenariat s'accompagnant d'un investissement du groupe sud-coréen au capital du spécialiste des semi-conducteurs.

Indra Sistemas s'adjuge 5,3% à Madrid, après la présentation par le spécialiste espagnol des technologies de défense et de la transformation numérique de son nouveau plan stratégique Forward2030, axé sur l'amélioration de sa rentabilité et l'accélération de son développement international.

easyJet fait du surplace à Londres, après deux séances consécutives dans le vert : les résultats annuels de la compagnie aérienne à bas prix, marqués par une forte dégradation de sa rentabilité, passent au second plan à l'approche de son rachat par le fonds américain Apollo.