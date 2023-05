La prudence prédomine sur les marchés

L'animation sur les marchés est venue des résultats des entreprises. Elior a dégringolé de près de 23%, affichant désormais une baisse de plus de 9% depuis le début de l'année, après avoir revu à la baisse son objectif annuel de marge d'Ebitda ajusté. A contrario, Vallourec a fini en tête du SBF 120 grâce à de solides résultats au premier trimestre.

En zone euro, le taux d'inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 7 % en avril, après 6,9 % en mars. Un an auparavant, il était de 7,4%.

Aux Etats-Unis, 1,416 million de permis de construire ont été enregistrés en avril en rythme annuel, à comparer avec un consensus de 1,438 million et 1,437 million en juillet. 1,401 million de mises en chantier ont été enregistrées en avril en rythme annuel, à comparer avec un consensus de 1,405 million et 1,37 million en juillet.

