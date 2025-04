La prudence paie : nos sélections résistent à l’hécatombe

Dans ce contexte pour le moins perturbé, la seule bonne nouvelle vient de nos portefeuilles PEA qui opposent depuis plusieurs semaines, une bonne résistance à la baisse des marchés.

Le « jour de libération » promis par Donald Trump tourne au cauchemar sur les marchés financiers. L'indice Nasdaq Composition a chuté de près de 6% ce jeudi à la clôture et l'indice large S&P 500 a reculé de 4,84%, sa plus forte baisse depuis 2020. Toutes les places financières ont été touchées : en Europe l'indice EuroStoxx 500 a dévissé de 3,6% et le CAC 40 de 3,30%. Le train de hausse des droits de douane annoncé par l'administration américaine est considéré par la plupart des experts comme le pire des scénarios envisageable : un droit de douane plancher supplémentaire de 10% de taxes imposé sur tous les produits entrant aux Etats-Unis, plus quelques majorations sur mesure, comme 20% pour l'Union Européenne, 34% pour la Chine ou 31% pour la Suisse. La Chine déjà visée par des « tarifs » de 20%, fait désormais face à un total de droits pouvant atteindre 54%. Un choc d'une brutalité inouïe, jamais vu depuis les années 30. Ces répercussions à la fois économiques et financières n'ont pas fini de se faire sentir, même si nous pensons que des contre-feux ne vont pas tarder à s'allumer aux Etats-Unis.

Pour l'heure, nous n'en sommes pas là. Il ne fait aucun doute que l'intensification de la guerre commerciale dans laquelle s'engage l'administration américaine perturbe le commerce mondial et accroît les risques de récession dans les régions les plus vulnérables, mais aussi aux Etats-Unis. De façon étonnante, de nombreux économistes pensent que la Fed pourrait accélérer la réduction de ses taux directeurs d'ici à la fin de 2025. Non pas parce qu'ils s'attendent à un recul de l'inflation - c'est au contraire l'effet inverse qu'ils prévoient avec la hausse des tarifs - mais parce qu'ils redoutent l'arrivée d'une possible récession, accompagnée d'une forte dégradation de l'emploi. Une dégradation des perspectives de croissance susceptible de pousser la Fed à adopter une attitude plus accommodante pour relancer l'activité. Cette analyse en dit long sur l'état de préoccupation des marchés. Le nouveau train de « tarifs » décrété par l'administration américaine risque aussi de déstabiliser les entreprises, notamment les grands groupes technologiques cotés sur le Nasdaq. Ceux-ci ont autant besoin de disposer de composants à bas coût en provenance d'Asie, que de poursuivre leur conquête de part de marché à l'étranger, ce qui sera rendu plus difficile par les mesures de rétorsion qui sont prises à l'encontre des Etats-Unis.

Les mêmes craintes de ralentissement de la croissance mondiale taraudent les investisseurs de ce côté-ci de l'Atlantique. Le climat délétère qui est en train de s'installer sur le plan commercial ne peut que pénaliser les grands groupes exportateurs européens qui ont tout à perdre dans un contexte de rétrécissement des échanges internationaux et de mesures de rétorsion de la part des pays de la zone euro. Les sociétés qui réalisent une partie importante de leur chiffre d'affaires aux Etats-Unis seront les plus exposées. Parmi les secteurs les plus touchés, figurent les groupes de luxe, producteurs de vins et spiritueux, les fabricants d'automobiles ainsi que leurs sous-traitants, sans oublier l'ensemble de la filière aéronautique.

Dans ce contexte pour le moins perturbé, la seule bonne nouvelle vient de nos portefeuilles PEA qui opposent depuis plusieurs semaines, une bonne résistance à la baisse des marchés. Sur le mois, tous nos portefeuilles, notamment la sélection Monde (-1,2%) et le Défensif (-3%), font nettement mieux que le CAC 40 qui perd 7,3%. Même chose sur un an, avec notre sélection d'ETF Monde en hausse de 11,3%, comparé à un indice CAC 40 en baisse de 6,8%. Le portefeuille Défensif progresse de 1,22% sur un an. Une fois n'est pas coutume, nous publions ci-contre nos performances sur une semaine.

Celles-ci montrent que nous avons eu raison de poursuivre, dès lundi, notre stratégie de désensibilisation des portefeuilles en prévision de la catastrophe attendue de la hausse des droits de douane intervenue le jeudi 2 avril. Sur les cinq derniers jours, alors que le CAC 40 a perdu 4,01%, nos portefeuilles Défensif et ISR/PEA n'ont baissé que de 0,53 et 0,48%. La sélection d'ETF Monde a limité son repli à 1,13%. Même le portefeuille Offensif, par définition plus exposé aux risques de marché, n'a cédé que 1,54%. En début de semaine, alors que nos portefeuilles étaient déjà très peu exposés avec 50% de liquidités en moyenne, nous avons encore réduit les positions en procédant à des ventes massives d'actions détenues en direct (LVMH, L'Oréal, Henkel, Beiersdorf, Schneider Electric, Kering, Capgemini et même BNP Paribas), ainsi que d'ETF ou de fonds dans nos sélections Monde et ISR/PEA. Bien nous en a pris, nous récoltons aujourd'hui les fruits de cette stratégie de grande prudence.

Quelle stratégie pour aborder ce deuxième trimestre 2025 à haut risque pour les marchés ? Avec un niveau de liquidités très élevé, situé autour des deux tiers des portefeuilles en moyenne, nous abordons la crise actuelle dans des conditions ultra défensives. A court terme, face à la violence du choc, il paraît toutefois hasardeux de repartir tout de suite à l'achat. La question de l'utilisation de ce cash va cependant rapidement se poser, car il dépasse largement le niveau de réserve habituellement admis pour un portefeuille orienté vers la valorisation à long terme. Aucun expert n'est actuellement capable de bâtir la moindre hypothèse crédible sur l'évolution des marchés dans les semaines à venir. En cas de rétorsions en cascade de la part de l'Europe et des pays asiatiques - la Chine en tête - nous courrons droit vers une récession mondiale de grande ampleur, avec une accélération de la chute des cours. Le scénario le plus probable reste cependant celui d'une entrée de chaque pays visé par ces taxes dans un round de négociations qui n'exclut pas des phases de rebond si les discussions donnent l'impression d'aller dans le sens de l'apaisement. Nous serons donc attentifs aux pourparlers qui vont débuter la semaine prochaine, avec peut-être des opportunités sur les secteurs ayant le plus souffert de la crise des « tarifs », comme l'automobile, le luxe, l'aéronautique, les spiritueux ou l'industrie au sens large. Les valeurs bancaires pourraient également reprendre des couleurs.

Au-delà ces discussions bilatérales, il faudra également suivre de près les réactions des Américains eux-mêmes aux décisions de Donald Trump. Plusieurs sénateurs ont déjà annoncé qu'ils souhaitaient mettre en place des mesures destinées à limiter la capacité du président à imposer des droits de douane sans passer par un vote du Congrès. Ils souhaitent également que ces mesures soient assorties d'une étude d'impact sur les entreprises américaines et sur le consommateur exposé à des hausses de prix sur de nombreux produits de première nécessité. Les éventuelles contre-feux qui sont susceptibles de s'allumer de l'autre côté de l'Atlantique pourraient contribuer à restaurer la confiance. L'objectif est d'éviter que les indices américains poursuivent leur chute de plus de 20% par rapport aux plus hauts récents, ce qui marquerait l'entrée de Wall Street dans une phase délicate de « marché baissier » pouvant durer un certain temps.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine