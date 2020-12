Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La prudence domine avant la BCE, la livre sterling recule encore Reuters • 10/12/2020 à 13:01









LES BOURSES EUROPÉENNES PROGRESSENT À MI-SÉANCE par Marc Angrand PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue proche de l'équilibre et les Bourses européennes affichent une progression prudente à mi-séance jeudi, les investisseurs hésitant à prendre des positions avant les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et après la nouvelle prolongation des pourparlers entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,15% environ pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et stable pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,34% à 5.565,82 points à 11h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 - en hausse pour la huitième séance d'affilée grâce à la faiblesse de la livre sterling - prend 0,5% et à Francfort, le Dax avance de 0,1%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,24%, le FTSEurofirst 300 de 0,11% et le Stoxx 600 de 0,09%. La BCE doit annoncer à 12h45 GMT les conclusions de sa réunion de politique monétaire et si les marchés n'attendent aucun changement des taux directeurs, ils anticipent une augmentation et une prolongation des achats d'actifs afin de soutenir le crédit et l'activité. Christine Lagarde, la présidente de l'institution, s'expliquera ensuite sur ses décisions et présentera de nouvelles prévisions économiques à partir de 13h30 GMT. Les investisseurs suivront en fin de journée le début à Bruxelles du Conseil européen, qui doit notamment tenter de débloquer le plan de relance de 750 milliards censé accélérer la reprise dans l'Union. L'issue des négociations sur l'après-Brexit, elle, devra attendre dimanche, après la prolongation décidée mercredi par Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, face aux blocages persistants qui empêchent un compromis global. Sur le front de la crise sanitaire, malgré des bilans toujours élevés et les avertissements lancés par les autorités de plusieurs pays sur les risques liés aux fêtes de fin d'année, les investisseurs semblent privilégier la perspective du déploiement des campagnes vaccinales, les Etats-Unis et le Canada se préparant à lancer les leurs dans les tout prochains jours. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET La séance américaine sera animée entre autres par la première cotation d'Airbnb, qui a fixé son prix d'introduction au-dessus de la fourchette indicative, pourtant revue à la hausse lundi, se valorisant ainsi à 47,3 milliards de dollars. VALEURS EN EUROPE En Europe, les secteurs défensifs tirent leur épingle du jeu dans le climat dominant d'optimisme prudent: l'indice Stoxx de l'alimentation gagne 1,34%, celui de la santé 0,93% et celui des services aux collectivités ("utilities") 0,57%. A Paris, Danone (+1,62%) et Sanofi (+1,01%) figurent dans le peloton de tête du CAC 40. A l'opposé, les valeurs de la distribution (-1,33%) et celles du tourisme et des loisirs> (-1,05%) sont à la peine. Dans l'actualité des résultats, le spécialiste britannique de la grande distribution en ligne Ocado chute de 6,15%, le ralentissement de la croissance de sa coentreprise avec Marks & Spencer (-4,65%) prenant le pas sur le relèvement de sa prévision de bénéfice annuel. Le tour-opérateur TUI cède 2,22% après l'annonce d'une perte annuelle de trois milliards d'euros. TAUX Les rendements obligataires de référence de la zone euro reculent dans l'attente des décisions de la BCE, au plus bas depuis le 9 novembre à -0,62% pour le Bund allemand à dix ans et -0,3759% pour l'OAT française de même échéance. Les rendements à dix ans de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal ont quant à eux atteint des plus bas historiques, en dessous de zéro pour le portugais. Le dix ans américain est lui aussi orienté à la baisse, à 0,9262%. CHANGES L'euro est quasi stable face au dollar à 1,2088 et affiche une progression de 3% depuis la précédente réunion de la BCE et surtout de 14% par rapport à son plus bas de mars, une difficulté supplémentaire pour la banque centrale sur laquelle Christine Lagarde pourrait s'exprimer lors de sa conférence de presse. "Le gonflement du PEPP pourrait contribuer à contenir, ou du moins freiner, la poursuite de l'appréciation de l'euro, que la BCE ne doit pas voir d'un bon oeil dans un contexte où l'inflation reste très faible", estime Sebastian Paris Horvitz, stratège de LBPAM. La livre sterling cède de nouveau du terrain face à l'euro (-0,88%) comme face au dollar (-0,82%), la prolongation des discussions entre Londres et Bruxelles n'ayant pas rassuré les cambistes. Le billet vert est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence <.DXY (-0,01%) dans l'attente des indicateurs économiques américains du jour et des suites du débat sur la relance budgétaire aux Etats-Unis. PÉTROLE Les cours du pétrole sont de nouveau portés par l'espoir d'une reprise de la demande grâce aux campagnes de vaccination contre le COVID-19. Le Brent gagne 1,49% à 49,59 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,34% à 46,13 dollars. Le marché néglige ainsi l'annonce mercredi par l'Energy Information Administration (EIA) d'une forte hausse, de 15,2 millions de barils, des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.