La prudence devrait s'installer en Europe avant de nombreuses statistiques

(AOF) - Les places européennes sont attendues en ordre dispersé ce matin à l’ouverture. Les investisseurs devraient toutefois faire preuve de prudence avec l’entrée en vigueur d’un « Shutdown » aux États-Unis, la fermeture de certaines administrations fédérales faute de budget, et avant la publication de nombreux indicateurs comme les indices PMI manufacturier en Europe et les données préliminaires de l’inflation de la zone euro du mois de septembre. Dans ces conditions, selon les futurs sur indices, le CAC 40 est attendu en hausse de 0,27 %, tandis que le DAX à Francfort devrait céder 0,10 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Delfingen

Ascom Participation, société détenue par les membres du comité exécutif de Delfingen, a confirmé la finalisation de l'acquisition de 185 000 titres Delfingen auprès du fonds Nobel, représentant 7,10 % du capital du groupe. La transaction a été réalisée en deux blocs : un premier de 92 500 titres le 6 août dernier au prix unitaire de 27 euros, un second de 92 500 actions le 30 septembre au même prix de 27 euros. À l'issue de cette opération, Ascom Participation détient 13,02 % du capital de Delfingen.

Figeac Aéro

Figeac Aéro North America, filiale du groupe Figeac Aéro, a remporté un nouveau marché portant sur des panneaux d'empennage de jets d'affaires Bombardier, pour un montant total de 8 millions de dollars. La société sera impliquée dans la production des panneaux métalliques de revêtements équipant la dérive des jets d'affaires Bombardier Global 7500 et Challenger 350. L'impact sur le chiffre d'affaires est attendu dès le second semestre de l'exercice en cours.

Stif

Stif a dévoilé un résultat net part du groupe de 6,4 millions d'euros au premier semestre, contre 3,4 millions un an plus tôt à la même période. L'Ebitda du spécialiste de la protection contre les explosions s'est affiché à 9,1 millions d'euros, contre 6,2 millions. Le chiffre d'affaires s'est également amélioré, passant de 27,7 à 36,7 millions d'euros. Le groupe a révisé à la hausse ses objectifs porté par une croissance organique solide combinée à l'expansion des deux récentes croissances externes.

Technip Energies

Technip Energies a remporté deux contrats de services pour le projet Ecoplanta de valorisation de déchets en méthanol en Espagne. Le groupe a été choisi par Repsol pour, d'une part, fournir des services d'ingénierie et d'approvisionnement et, d'autre part, pour superviser l'intégration de la technologie de gazéification d'Enerkem convertissant les déchets non recyclables en carburants et produits chimiques renouvelables.

Les chiffres macroéconomiques

Dans la zone euro, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PMI manufacturier de septembre à 10h, puis, une heure plus tard, ils se concentreront sur les données préliminaires de l'inflation de septembre, toujours dans la zone euro.

À 15h45 aux États-Unis, ils surveilleront l'indice PMI manufacturier de septembre, puis à 16h, les dépenses de construction du mois d'août et le PMI manufacturier de l'ISM toujours pour septembre. Enfin, à 16h30, il y aura les stocks de pétrole brut.

Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert (+0,21 %), il se négocie à 1,1758 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont finalement clôturé en hausse cette dernière séance du troisième trimestre sur fond d'un possible blocage d'une partie de l'administration américaine. Une telle paralysie interviendrait en plein milieu d'une semaine chargée en publications avec en ligne de mire le rapport sur l'emploi américain. Valneva s'est envolé tandis que TotalEnergies a fini lanterne rouge pour la deuxième séance d'affilée. Le CAC 40 a progressé de 0,19% à 7895,94 points, de 2,49% sur un mois, et de 3% en rythme trimestriel. L’EuroStoxx 50 a gagné 0,42% à 5529,96 points.

Hier à Wall Street

Prudents en début de séance, les indices américains ont finalement réussi à terminer dans le vert, malgré le « Shutdown ». Faute d’accord sur le budget entre le président et les parlementaires, certaines administrations fédérales américaines vont devoir fermer, ce qui devrait retarder la publication de certains indicateurs macro-économiques. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0,18 %, à 46 397,89 points, le S&P 500 s’est adjugé 0,41 %, à 6 688,46 points et le Nasdaq Composite a repris 0,31 %, à 22 660 points.