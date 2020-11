La prudence de retour à la Bourse de Tokyo

La Bourse de Tokyo partait en net repli mercredi, redevenue prudente après ses fortes hausses depuis le début du mois, à l'instar de Wall Street la veille qui a aussi reculé et alors que la menace du Covid-19 redevient préoccupante.

Vers 01H10 GMT l'indice vedette Nikkei cédait 0,9% à 25.779,62 points et l'indice élargi Topix lâchait 0,74% à 1.721,77 points.

La Bourse de New York, dont la clôture donne souvent le ton de la séance du lendemain à Tokyo, a terminé mardi dans le rouge après avoir grimpé à de nouveaux records lundi.

Au-delà de prises de bénéfices, des chiffres décevants des ventes au détail d'octobre aux Etats-Unis ont également pesé sur Wall Street.

Par ailleurs, la recrudescence des cas de Covid-19 au Japon inquiétait les investisseurs à Tokyo.

La capitale japonaise pourrait porter jeudi son niveau d'alerte à son échelon maximum, comme cet été, et demander à certains commerces de réduire de nouveau leurs heures d'ouverture, selon le quotidien économique Nikkei.

Du côté des valeurs

LA DISTRIBUTION EN SOUFFRANCE: plusieurs valeurs fortement liées à la consommation au Japon étaient particulièrement affectées par le risque du retour de nouvelles restrictions dans le pays face au Covid-19.

Les titres des groupes de grands magasins Marui et J Front Retailing perdaient ainsi 3,24% à 2.059 yens et 1,91% à 869 yens respectivement. Le géant nippon du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) reculait de 1,16% à 86.420 yens, le groupe de cosmétiques Shiseido cédait 1,12% à 7.230 yens et le numéro un nippon des supérettes de proximité Seven & i Holdings 1,05% à 3.375 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen, valeur refuge, s'appréciait face au dollar, un mouvement de change négatif pour les valeurs japonaises exportatrices.

Après 01H00 GMT un dollar s'échangeait pour 104,07 yens, contre 104,19 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne baissait aussi face au yen, à raison d'un euro pour 123,37 yens contre 123,60 yens la veille.

Un euro valait par ailleurs 1,1854 dollar contre 1,1862 dollar mardi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole déclinaient légèrement, au lendemain d'une réunion des pays de l'Opep+ qui n'a pas débouché sur de nouvelles baisses de leur production d'or noir dans l'immédiat pour soutenir les prix. Vers 01H00 GMT le cours du baril de brut américain WTI perdait ainsi 0,31% à 41,21 dollars.

etb/mac/cn