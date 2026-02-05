La prudence de Ralph Lauren en matière de marges éclipse des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marges du quatrième trimestre devraient diminuer de 80 à 120 points de base

Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % pour atteindre 2,41 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations

Les efforts de construction de la marque augmentent les coûts d'exploitation de 12 % par rapport à l'année précédente

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4 et de détails aux paragraphes 7, 9 et 10) par Savyata Mishra

Ralph Lauren amp;RL.N> a publié des résultats pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street jeudi, mais l'avertissement du distributeur de luxe concernant la pression sur les marges liée aux tarifs douaniers américains a fait chuter ses actions de près de 6,4 % dans les échanges avant bourse.

La société s'attend à ce que les marges du quatrième trimestre,sa période de revenus la plus faible, se réduisent d'environ 80 à 120 points de base en raison de la pression tarifaire et des dépenses de marketing plus élevées.

Ralph Lauren, qui s'approvisionne dans des régions telles que la Chine, l'Inde et le Viêt Nam, s'est appuyé sur l'augmentation des prix et la réaffectation de la production dans des régions moins exposées aux droits de douane pour compenser les pressions tarifaires américaines.

"Ralph Lauren a pu augmenter ses prix pendant un certain temps. Il y a une limite à la durée pendant laquelle elle peut continuer à le faire. Je pense que (les marges brutes de la société) sont proches de leur niveau maximum", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

L'entreprise, qui vend des chemises en lin rayées à 148 dollars et des sacs à main en cuir à 498 dollars, a resserré ses stocks, augmenté ses ventes à plein tarif et rafraîchi ses principaux styles, renforçant ainsi son attrait auprès des clients plus aisés et plus jeunes, y compris la génération Z.

Les ménages à revenus élevés continuent de faire des folies sur les articles de luxe, les voyages et les repas au restaurant, tandis que les consommateurs à revenus faibles et moyens sont mis à rude épreuve par la hausse des loyers et de la nourriture, ainsi que par un marché de l'emploi plus morose.

La société basée à New York a vu ses coûts d'exploitation trimestriels bondir de 12 % par rapport à l'année précédente, car elle a intensifié ses efforts de renforcement de la marque par le biais de campagnes axées sur le sport, telles que Wimbledon et le championnat de tennis U.S. Open.

Le distributeur de luxe a déclaré que le chiffre d'affaires du trimestre clos le 27 décembre a augmenté de 12 % pour atteindre 2,41 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 7,9 % pour atteindre 2,31 milliards de dollars, d'après les données compilées par LSEG.

Il a gagné 6,22 dollars par action, hors éléments, par rapport aux attentes de 5,81 dollars, aidé par une augmentation de 220 points de base des marges et une augmentation de 18% du prix de détail unitaire moyen dans son canal de vente directe au consommateur.

Ralph Lauren s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 connaisse une hausse à un ou deux chiffres à taux directeur constant, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 5 à 7 %.