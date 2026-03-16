La proposition de Trump rendrait inutilisable le fonds de 5 milliards de dollars pour les chargeurs de véhicules électriques, selon les démocrates

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Un groupe de 20 procureurs généraux d'État a déclaré lundi que la proposition de l'administration Trump visant à renforcer le contenu américain dans les stations de recharge de véhicules électriques financées par le gouvernement fédéral rendrait effectivement le programme de 5 milliards de dollars inutilisable.

Les procureurs généraux d'États tels que la Californie, le Colorado, l'Arizona, New York et le Michigan ont déclaré que la proposition du ministère des Transports de relever les exigences "Buy America" de 55 % à 100 % rendrait "impossible la réalisation par les fabricants, contrecarrerait l'intention du Congrès et nuirait à l'intérêt public en ralentissant ou en interrompant le déploiement des chargeurs de véhicules électriques financés par le gouvernement fédéral dans tout le pays."