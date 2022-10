La production industrielle allemande baisse plus que prévu en août

(AOF) - La production industrielle a reculé de 0,8% en Allemagne en août par rapport au mois précédent, a annoncé Destatis, l’office fédéral de la statistique. Elle était anticipée en repli de seulement 0,5% par les économistes interrogés par Reuters et avait baissé de 0,3% en juillet. La production de l'industrie hors énergie et construction a baissé de 0,1%. En dehors de l'industrie, la production d'énergie en août 2022 a diminué de 6,1% et la production dans la construction de 2,1% par rapport au mois précédent.