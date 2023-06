La production de Zoé à l'usine Renault de Flins suspendue à cause d'une pénurie de composants électroniques

La production des voitures Zoé dans l'usine Renault de Flins dans les Yvelines va être interrompue pendant trois semaines au mois de juin et deux jours en juillet, en raison des difficultés d'approvisionnement de composants électroniques et de semi-conducteurs, ont indiqué lundi Renault et des syndicats.

"Les 355 personnes qui travaillent sur le +flux Zoé+ sont concernées par le chômage en APLD (activité partielle de longue durée) en raison du manque de pièces", a déploré Fabien Gloagen, délégué syndical Force Ouvrière (FO)-Renault Group auprès de l'AFP, précisant que cela prenait effet lundi pour trois semaines en juin et deux jours en juillet.

"Dû à un manque de composants électroniques, le flux carrosserie (montage, peinture, tôlerie) et les fonctions support associées ne travailleront pas sauf personnel désigné par la hiérarchie", a également écrit le syndicat CFDT Renault Flins sur Facebook vendredi.

Dans un tract FO avait cité les semaines du lundi 5 juin, du 12 juin et du 26 juin, ainsi que les 3 et 4 juillet.

"Ces communications des syndicats font suite à un CSE de la semaine dernière dans lequel nous avons annoncé quelques journées non travaillées sur le site de Flins", a confirmé Renault à l'AFP, indiquant que cela concerne "les salariés de la filière production" sans préciser le nombre d'employés concernés.

La suspension de la production intervient selon Renault dans un "contexte général de crise des composants électroniques et des semi-conducteurs", dont la majorité sont produits en Asie.

Les salariés avaient déjà été placés cette année en chômage en APLD, une mesure permettant à l'entreprise de renvoyer ses salariés chez eux en cas de baisse d'activité, en continuant de les rémunérer, a ajouté M. Gloagen.

Parmi les "plus de 2.000 salariés" de l'usine de Flins, une "large majorité" reconditionne des véhicules d'occasion pour les remettre à neuf, ce que le groupe appelle la filière "ReFactory".

La filière de production, concentrée uniquement sur la Renault Zoé, emploie actuellement 355 salariés et faisait appel jusqu'à juin à 240 interiméraires, selon FO.

L'usine, en "phase de transformation", devrait être entièrement consacrée au reconditionnement d'ici fin 2024, et la réduction de la production est déjà entamée, de 150 Zoé par jour à 90 théoriquement ce mois-ci, selon FO. Des chiffres que Renault n'a pas été en mesure de confirmer.

Le constructeur a pour ambition d'employer à Flins 3.000 salariés et d'y réaliser d'ici à 2030 "davantage de chiffre d'affaires qu'en y assemblant des voitures", en générant "plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires dans l'économie circulaire", assurait-il en 2021.

