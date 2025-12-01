 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 097,34
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La production de Stellantis devrait chuter de 11% d'ici 2028 en France, selon le FT
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 08:36

La production des usines françaises de Stellantis devrait chuter de 11% au cours des trois prochaines années, a rapporté lundi le Financial Times, citant des estimations syndicales basées sur des présentations du groupe.

Stellantis s'attend à ce que la production diminue dans ses cinq usines d'assemblage entre 2025 et 2028, selon le rapport, ce qui se traduirait par moins de 590.000 unités vendues en 2028.

Selon le Financial Times, la production française de Stellantis devrait être la plus faible dans son usine de Poissy.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport dans l'immédiat. Stellantis n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Plus tôt cette année, le constructeur automobile franco-italo-américain a temporairement arrêté la production de son usine de Poissy en raison de la faible demande en Europe.

Bien que le groupe ait annoncé une hausse de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le constructeur automobile a signalé des charges exceptionnelles liées aux changements apportés à ses plans stratégiques et de produits sous la houlette de son nouveau directeur général, Antonio Filosa.

Ce dernier, qui présentera son plan d'entreprise au début de l'année prochaine, a annoncé d'autres mesures, notamment la comptabilisation de milliards d'euros de charges avant impôts au premier semestre, le retour de modèles populaires tels que le SUV Jeep Cherokee et le recentrage sur les véhicules hybrides et à essence.

(Rédigé par Gursimran Kaur à Bangalore ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris recule avant une semaine de données américaines
    information fournie par AFP 01.12.2025 09:55 

    La Bourse de Paris évolue en baisse lundi, prudente avant une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui seront déterminants pour la prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Vers 9H30 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,39% ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky écoute son homologue français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse, le 17 novembre 2025 à Paris ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Négociations sur l'Ukraine: Zelensky reçu par Macron, Trump fait part de son optimisme
    information fournie par AFP 01.12.2025 09:47 

    Le président français Emmanuel Macron reçoit lundi à Paris son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qui est sous fortes pressions, tant militaire que politique, au moment où Donald Trump a fait part de son optimisme sur un règlement du conflit avec la Russie. ... Lire la suite

  • LECTRA : Le mouvement reste haussier
    LECTRA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.12.2025 09:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, les investisseurs prudents face au risque
    information fournie par Reuters 01.12.2025 09:36 

    Les principales Bourses européennes sont en légère baisse lundi en début de séance, les investisseurs se montrant prudents face au risque après les gains récents et dans l'attente d'une série d'indicateurs qui seront publiés plus tard dans la matinée. À Paris, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank