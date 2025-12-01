La production de Stellantis devrait chuter de 11% d'ici 2028 en France, selon le FT

La production des usines françaises de Stellantis devrait chuter de 11% au cours des trois prochaines années, a rapporté lundi le Financial Times, citant des estimations syndicales basées sur des présentations du groupe.

Stellantis s'attend à ce que la production diminue dans ses cinq usines d'assemblage entre 2025 et 2028, selon le rapport, ce qui se traduirait par moins de 590.000 unités vendues en 2028.

Selon le Financial Times, la production française de Stellantis devrait être la plus faible dans son usine de Poissy.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport dans l'immédiat. Stellantis n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Plus tôt cette année, le constructeur automobile franco-italo-américain a temporairement arrêté la production de son usine de Poissy en raison de la faible demande en Europe.

Bien que le groupe ait annoncé une hausse de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le constructeur automobile a signalé des charges exceptionnelles liées aux changements apportés à ses plans stratégiques et de produits sous la houlette de son nouveau directeur général, Antonio Filosa.

Ce dernier, qui présentera son plan d'entreprise au début de l'année prochaine, a annoncé d'autres mesures, notamment la comptabilisation de milliards d'euros de charges avant impôts au premier semestre, le retour de modèles populaires tels que le SUV Jeep Cherokee et le recentrage sur les véhicules hybrides et à essence.

(Rédigé par Gursimran Kaur à Bangalore ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)